Mercoledì 3, Anjelica Huston potrebbe tornare nella Famiglia Addams: il cameo che i fan aspettano da anni

La nuova stagione Netflix prepara un omaggio alla tradizione con l’attrice simbolo di Morticia negli anni ’90

La terza stagione di Mercoledì si preannuncia come la più attesa e ambiziosa della serie Netflix ideata da Tim Burton. Tra nuovi misteri, ritorni inaspettati e una trama più cupa, una notizia in particolare ha acceso l’entusiasmo dei fan: la possibile partecipazione di Anjelica Huston, storica interprete di Morticia Addams nei film cult degli anni ’90.

Secondo quanto emerso dalle prime anticipazioni, la produzione starebbe preparando un cameo simbolico che collegherebbe direttamente la serie moderna alla tradizione cinematografica della Famiglia Addams. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un omaggio affettuoso al passato e un modo per suggellare l’eredità di uno dei personaggi più amati del grande schermo.

Per ora, Netflix mantiene il massimo riserbo, ma l’indizio è arrivato proprio da un dialogo della seconda stagione che sembrava alludere a un personaggio misterioso legato al passato della famiglia. Un richiamo che molti spettatori hanno interpretato come il preludio a un’apparizione di Huston, magari nei panni di un’antenata di Morticia o in un ruolo completamente inedito.

L’ipotesi ha scatenato il fandom, che da settimane riempie i social di teorie, fanart e messaggi di speranza per un ritorno che sarebbe, di fatto, un evento nella storia recente della serie.

Un legame tra passato e presente

La possibilità di rivedere Anjelica Huston non è solo un colpo di nostalgia, ma un modo per intrecciare due epoche della stessa famiglia gotica. La serie Mercoledì, guidata dall’interpretazione di Jenna Ortega, ha conquistato il pubblico proprio grazie al suo equilibrio tra modernità e rispetto per la tradizione.

Tim Burton, che ha sempre dichiarato la sua ammirazione per i film originali degli anni ’90, potrebbe usare questo cameo come ponte simbolico: una benedizione cinematografica da parte di chi ha reso immortale l’eleganza oscura di Morticia. Se la Huston dovesse davvero apparire, sarebbe una mossa perfettamente in linea con l’estetica e l’ironia che da sempre contraddistinguono l’universo Addams.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione di Mercoledì

La terza stagione promette toni ancora più oscuri e maturi. Mercoledì Addams si troverà ad affrontare nuove sfide alla Nevermore Academy, tra poteri in evoluzione e una rete di segreti che coinvolge la sua stessa famiglia. Le prime indiscrezioni parlano di un arco narrativo più introspettivo, in cui il tema dell’identità e dell’eredità familiare diventerà centrale.

In questo contesto, la presenza di Anjelica Huston avrebbe un valore narrativo potente: incarnerebbe il legame tra generazioni, tra la Morticia del passato e quella contemporanea interpretata da Catherine Zeta-Jones. Un passaggio di testimone ideale che renderebbe omaggio alla storia del personaggio e al suo fascino senza tempo.

Con o senza conferme ufficiali, Mercoledì 3 si prepara a essere un evento globale. Se l’apparizione di Anjelica Huston dovesse diventare realtà, Netflix potrebbe regalare ai fan uno dei momenti più emozionanti e simbolici dell’intera saga Addams. Perché, come insegna Mercoledì, alcune leggende non muoiono mai: semplicemente, tornano più dark che mai.