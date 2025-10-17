The Diplomat, su Netflix è in arrivo la terza stagione: in esclusiva sulla piattaforma in streaming

Sta per arrivare su Netflix la terza stagione della serie televisiva statunitense ideata da Debora Cahn. Andiamo a scoprire qual è la data ufficiale.

Finalmente sta per tornare su Netflix il terzo capitolo del thriller politico che ha come protagonista una donna che ricopre una posizione di potere. A questo personaggio presta il suo volto l’attrice Keri Russell, apprezzatissima per il suo curriculum degno di tutto rispetto.

Nota per il ruolo di Felicity Porter nella serie televisiva Felicity e per quello di Elisabeth Jennings in The Americans, ha anche preso parte a diversi film (Mission Impossible III, Waitress – Ricetta d’amore, La musica nel cuore – August Rush, Free State of Jones e Star Wars – L’ascesa di Skywalker).

Dal 20 aprile 2023 presta il suo volto alla protagonista di The Diplomat e ha riscosso un successo tale da realizzare la terza stagione. Fino ad ora ci sono stati 14 episodi (8 puntate e a seguire sei) dalla durata compresa tra 44 e 56 minuti.

La prima stagione ha ricevuto l’84% delle recensioni positive ed è rimasta nella top 10 mondiale di Netflix per 4 settimane con un totale di circa 173.450.000 ore visualizzate. La seconda, invece, ha ottenuto il 95%. Anche la terza stagione sarà un successo.

The Diplomat 3, ecco un riassunto della seconda stagione

A Londra c’è stata un’esplosione che ha distrutto il mondo dell’ambasciatrice degli Stati Uniti Kate Wyler (Keri Russell). In seguito a delle indagini scopre che l’attacco che l’ha portata nel Regno Unito è avvenuta all’interno del governo britannico. Di conseguenza cerca di scoprire la verità e può fare affidamento sul marito Hal Wyler (Rufus Sewell).

Tuttavia è imminente il divorzio, ma nel frattempo si occupano di alcune dinamiche complesse come la minacciosa visita della vicepresidente Graace Penn (Allison Janney). I fan sono rimasti con il dubbio e la curiosità di scoprire quale sarà il proseguo della vicenda. Il trailer ufficiale della terza stagione è stato condiviso su tutte le piattaforme e in tanti hanno scoperto quando ci sarà il primo episodio.

La data ufficiale del primo episodio è imminente

La terza stagione The Diplomat uscirà su Netflix il 16 ottobre 2025 e pare che sia anche stata confermata la quarta stagione a maggio per la gioia dei fan. In realtà andrà in onda prima del previsto con delle dinamiche avvincenti che ruoteranno attorno ai personaggi principali.

Kate Wyler sarà colei che dovrà disinnescare una crisi internazionale e stringere nuove alleanze strategiche. Un compito che solitamente viene assegnato a figure maschili, ma lei rappresenta l’eccezione alla regola e una rivalsa a tutti gli effetti del mondo femminile.