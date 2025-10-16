Màkari 4, su Rai 1 in arrivo la serie con Claudio Gioé: nuove avventure per il suo personaggio Rosario Lamanna

Con l’arrivo dell’autunno la Rai è mentre di proporre la quarta stagione della serie televisiva Màkari. Andiamo a scoprire quando andrà in onda.

Finalmente dopo mesi di silenzio è arrivata la notizia ufficiale: Màkari 4 andrà in onda prima della fine dell’anno 2025! I fan avranno modo di seguire le vicende dei personaggi della serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi, il quale si è ispirato ai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri.

Màkari è andato in onda per la prima volta nel 2021 e abbraccia il genere della commedia, drammatico, giallo e poliziesco. Realizzata da Palomar e Rai Fiction, fino ad ora sono stati proposti 15 episodi per la durata di 100 minuti ciascuno e i risultati in termini di ascolti sono stati soddisfacenti. Per questo motivo non c’è da stupirsi se sarà proposto un proseguo alla storia che ruota attorno al giornalista e investitore Saverio Lamanna.

Il ruolo di protagonista è stato assegnato all’attore Claudio Gioè, un ruolo che gli ha permesso di portare a casa un’altra gratificazione personale. Nei panni di un giornalista, sarà licenziato perché sul lavoro ha commesso un errore. Questo non fa altro che abbatterlo da un punto di vista emotivo, dunque lascia la capitale italiana per andare a Màkari.

È la sua città natale e a un tratto riscopre la passione per la scrittura. Allo stesso tempo si improvvisa investigatore e indaga su alcuni casi del luogo e coinvolge nella sua attività l’amico Giuseppe Piccionello e una studentessa di architettura. Li rivedremo nella quarta stagione? Andiamo subito a scoprirlo.

Màkari 4, ecco tutte le novità sulla serie tv

Magari è una frazione del comune italiano di San Vito lo Capo e si trova a Trapani in Sicilia. Nota per le calette di Santa Margherita e Caletta del Bue Marino, ha ottenuto ulteriore fama grazie alla serie tv.

La prima stagione ha avuto 4 episodi, la seconda ne ha avuti 3, la terza 4 e la quarta ne avrà 4. Tuttavia in tanti si stanno chiedendo quando andrà in onda il primo episodio. La risposta è immediata.

La data del primo episodio è ufficiale

La quarta stagione andrà in onda a partire da domenica 19 ottobre in prima serata su Rai 1. Il protagonista dovrà gestire con difficoltà delle donne. Oltre all’architetto Suleima, ci sarà anche Michela alle prese con i preparativi del suo matrimonio. All’appello non mancherà un’altra bellissima che stravolgerà gli equilibri.

Un altro tema molto importante è quello dei legami familiari. Il produttore assicurato che ci saranno tanti colpi di scena e il protagonista non farà altro che cambiare in base a ciò che accadrà intorno a lui.