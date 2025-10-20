Zootropolis 2, in arrivo al cinema per la gioia dei più piccoli: nuove avventure per i protagonisti Nick e Ludy

Siete curiosi di sapere quando andrà in onda Zootropolis 2? A breve la coniglietta e la volpe del maxischermo torneranno in azione per risolvere nuovi casi.

Zootropolis è un film d’animazione proposto al pubblico nel 2016 dalla Walt Disney Animation Studios. La storia si sviluppa in un mondo abitato completamente dagli animali che vivono in una metropoli divisa in quartieri climatici. Uno dei protagonisti è Judy Hopps, ovvero una coniglietta che desidera diventare un agente di Polizia. Per raggiungere il suo sogno non bada ai pregiudizi e si propone di risolvere un caso avvolto nel manto del mistero.

In poche parole deve capire cosa c’è dietro la scomparsa di alcuni predatori. Viene affiancata, contro la sua volontà, da una volpe truffatrice di nome Nick Wilde. All’inizio non si tollerano e non fanno squadra, ma con il tempo capiscono che non possono fare a meno l’uno dell’altra e così ha inizio una collaborazione.

Riescono a scoprire una cospirazione che minaccia la pace all’interno della metropoli. Chi ha avuto modo di vedere il primo film ricorderà anche gli altri personaggi: il sindaco Lionheart, l’assistente del sindaco Bellwether e Benjamin Clawhauser.

Il film ha incassato più di un miliardo di dollari e nel 2017 ha vinto l’Oscar per miglior film d’animazione. Come se non bastasse ha ottenuto anche il Golden Globe! Si tratta di dati che non stupiscono se è stato proposto il sequel. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Zootropolis 2, preparati popcorn! Manca poco

Se ancora non hai visto Zootropolis puoi rimediare andando sulla piattaforma Disney+. Il sequel stavolta proporrà ai due investigatori un nuovo caso da risolvere chi riguarderà un misterioso rettile giunto da poco a Zootropolis.

È diretto da Byron Howard e Rich Moore ed è il 55° Classico Disney. Con Oceania ha incassato tantissimi soldi e riconoscimenti degni di tutto rispetto. Si parla di più di 1 miliardo di dollari ed è il 14° film di animazione con incassi maggiori nella storia del cinema. Adesso non resta che svelare quando ci sarà sul maxischermo il sequel.

Ecco la data ufficiale dell’uscita del sequel d’animazione

Il film verrà distribuito nei cinema statunitensi il 26 novembre 2025, quindi tra più di un mese. Questa notizia entusiasmerà chi si è appassionato alle mitiche avventure di Nick e July. Alla base di tutto i produttori hanno voluto lanciare un messaggio importante.

La morale punta sul fatto che si devono superare sia i pregiudizi e gli stereotipi e invitare a non giudicare gli apparenze. In sintesi, riconoscere il valore di tutti senza utilizzare necessariamente delle etichette.