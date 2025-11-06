Wicked – Parte II in arrivo nelle sale cinematografiche: trama avvincente e un cast formidabile sono assicurati

Sei curioso di sapere quale altra avventura vivranno Glinda ed Elphaba? Ecco quando arriverà nelle sale cinematografiche la seconda parte del film.

Gli appassionati di cinema, soprattutto i più piccoli e quelli che amano gli effetti speciali, conoscono senza dubbio il film Wicked, intitolato sullo schermo come wicked- parte 1. È stato proposto nelle sale cinematografiche nel 2024 ed è stato diretto da Jon M. Chi, il quale ha scelto come protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Non tutti sanno che si tratta di un adattamento cinematografico dell’atto 1 del musical (estratto dal romanzo Strega-cronache del regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire) di Winnie Holzman e Stephen Schwartz. Infatti la magia è il motore della vincente trama che ha come sfondo il regno di Oz. Nella prima parte tutti sono in festa per la morte della perfida strega dell’ovest, Elphaba. La notizia è stata data da Glinda, la fata buona del Nord.

Glinda racconta della nascita di Elphaba e del periodo in cui erano amiche. Ai tempi dell’università le due sono protagoniste di un evento che spingerà e faba ad andare via su una scopa volante dichiarando guerra al Mago di Oz (interpretato dall’attore Jeff Goldblum).

A breve i fan del film avranno modo di scoprire quale sarà il destino delle due protagoniste. Se sei curioso di scoprire la data ufficiale allora devi necessariamente proseguire nella lettura.

Wicked – Parte II, in arrivo sul maxischermo

Il film ha incassato 150 milioni di dollari e nel primo fine settimana di programmazione è stato al primo posto del botteghino statunitense incassando 112,5 milioni di dollari! In Italia si parla di 3.551.317 euro, dei dati che parlano da soli. Tra l’altro il film è stato accolto in positivo dalla critica.

Ovviamente il tutto ha permesso di gettare le basi per la realizzazione della parte seconda. Elphaba tornerà su maxischermo con l’etichetta di malvagia strega dell’ovest perché si opposta al mago di Oz. Nel frattempo Glinda è stata soprannominata la buona. All’inizio la distribuzione era prevista per il giorno di Natale, ma la data è stata anticipata.

Data di distribuzione anticipata, i fan esultano

Per la gioia degli appassionati del genere, weekend-parte seconda arriverà nelle sale cinematografiche il 21 novembre 2025! Questo significa che si può fare già da ora il conto alla rovescia. Il film mantiene la colonna originale del secondo atto del musical.

Il primo trailer è stato diffuso il 3 giugno 2025, seguite il giorno dopo da un trailer esteso. Nel cast ci saranno nuovi attori che si sono dichiarati entusiasti di lavorare per un film prodotto dalla Marc platt production.