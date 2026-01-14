Avengers Doomsday rilancia la saga | Il quarto teaser svela nuovi eroi: Black Panther e Fantastici 4 | L’equilibrio Marvel cambia

Il nuovo teaser trailer ufficiale accende i riflettori su Wakanda e Fantastici 4, anticipando uno dei capitoli più ambiziosi dell’MCU.

La macchina promozionale dei Marvel Studios torna a muoversi con decisione e lo fa pubblicando il quarto teaser trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, uno dei film più attesi dei prossimi anni. Dopo aver mostrato nei precedenti filmati personaggi iconici come Steve Rogers, Thor, Professor X, Magneto e Ciclope, le nuove immagini spostano l’attenzione su altri protagonisti destinati a giocare un ruolo centrale nella storia. Il messaggio è chiaro: il nuovo capitolo degli Avengers non sarà solo una celebrazione del passato, ma un punto di svolta narrativo che guarda avanti.

L’uscita nelle sale italiane è fissata al 16 dicembre 2026 e il film si propone come un passaggio cruciale per il Marvel Cinematic Universe, chiamato a rinnovarsi dopo la chiusura della Saga dell’Infinito. L’obiettivo sembra quello di riconnettersi con il pubblico storico, puntando su figure amate e su nuove alleanze, ma anche di costruire una tensione crescente attorno a una minaccia che promette di scuotere le fondamenta stesse dell’universo Marvel.

Black Panther, Wakanda e l’ingresso dei Fantastici 4

Il nuovo teaser mette in primo piano Shuri, ormai pienamente consacrata come nuova Black Panther. Il personaggio, interpretato da Letitia Wright, appare più consapevole del proprio ruolo e delle responsabilità che ne derivano. Questa incarnazione della Pantera Nera si distingue per un approccio più razionale e strategico, ma resta animata dalla stessa determinazione che ha sempre contraddistinto il Wakanda. Le immagini suggeriscono che il regno africano avrà un peso determinante negli equilibri globali della storia.

Accanto a Shuri emerge con forza anche M’Baku, leader carismatico e figura ormai centrale nelle dinamiche wakandiane. Interpretato da Winston Duke, il personaggio sembra destinato a diventare un alleato imprescindibile in uno scenario sempre più instabile. Il teaser lascia intendere una collaborazione stretta tra i due, con Wakanda chiamata a confrontarsi direttamente con le conseguenze di una crisi su scala mondiale.

Uno degli elementi più discussi riguarda però l’apparizione di Cosa, storico membro dei Fantastici 4, interpretato da Ebon Moss-Bachrach. La sua presenza rappresenta un segnale chiaro dell’integrazione definitiva del celebre gruppo all’interno dell’MCU. Il teaser non svela molto sul suo ruolo specifico, ma basta a suggerire un ampliamento significativo del fronte eroico, aprendo la strada a intrecci narrativi finora solo accennati.

Doctor Doom, i Russo e il futuro dell’MCU

Sul piano narrativo, Avengers: Doomsday ruota attorno a una nuova e devastante minaccia: Doctor Doom. Considerato uno degli antagonisti più complessi e iconici dell’universo Marvel, il personaggio promette di riportare un livello di tensione paragonabile a quello vissuto con Thanos. Per rafforzare l’impatto emotivo e riallacciare un legame simbolico con il passato, i Marvel Studios hanno deciso di riportare in scena Robert Downey Jr., volto storico dell’MCU, in una veste ancora avvolta dal massimo riserbo.

Al momento non è stata diffusa una sinossi ufficiale, ma le indiscrezioni parlano di un film dal tono più cupo e maturo, con un finale sospeso e carico di tensione emotiva. Una scelta narrativa pensata per accompagnare il pubblico verso l’atto conclusivo rappresentato da Avengers: Secret Wars, atteso per la fine del 2027.

Alla regia tornano Anthony e Joe Russo, garanzia di continuità stilistica e ambizione produttiva. Il cast confermato è imponente e include, tra gli altri, Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Sebastian Stan, Florence Pugh, Joseph Quinn, David Harbour, Paul Rudd, Tom Hiddleston e Tenoch Huerta. Un ensemble che testimonia la volontà di costruire un crossover senza precedenti, destinato a ridefinire il futuro del Marvel Cinematic Universe e a segnare un nuovo capitolo nella storia della saga.