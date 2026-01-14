Le donne non fanno ridere arriva a Milano | Paolo Ruffini guida uno show tutto al femminile | Una vera provocazione

Tre date al Teatro Manzoni per uno spettacolo che ribalta stereotipi e trasforma l’ironia in una dichiarazione di libertà.

Dal 26 gennaio al 14 marzo e poi ancora il 18 maggio 2026, il Teatro Manzoni di Milano ospita Le donne non fanno ridere, lo spettacolo prodotto da Vera Produzione che sceglie fin dal titolo di provocare, per poi smentirsi con decisione già nei primi minuti di scena. L’appuntamento è fissato alle ore 20,45 e promette una serata costruita su ritmo, irriverenza e un uso dell’umorismo che va ben oltre la battuta fine a se stessa.

Lo spettacolo nasce con l’obiettivo dichiarato di ribaltare uno dei luoghi comuni più resistenti legati alla comicità. Attraverso monologhi, sketch, momenti musicali e incursioni imprevedibili, il palco diventa uno spazio libero in cui l’ironia si intreccia con la riflessione, senza mai perdere leggerezza o impatto emotivo.

Un cast corale tra teatro, web e televisione

In scena si alternano alcune delle voci comiche più riconoscibili del panorama italiano contemporaneo: Claudia Campolongo, Barbara Clara Pereira, Beatrice Baldaccini, Alice Redini, Corinna Grandi, Aurora Camilli e Adriana Tedeschi. Artiste diverse per linguaggio, esperienza e provenienza, ma accomunate da una comicità personale e affilata, capace di dialogare con il pubblico su più livelli.

Tra teatro, televisione, web e social, le protagoniste portano sul palco stili e registri differenti, costruendo uno spettacolo dinamico e volutamente cangiante. Ogni intervento è un tassello che contribuisce a smontare stereotipi, raccontare contraddizioni e mettere a fuoco esperienze quotidiane con uno sguardo ironico ma mai superficiale.

A fare da collante, e spesso da bersaglio dichiarato, c’è Paolo Ruffini, che firma anche la regia. Il suo ruolo è quello di orchestrare il caos, intervenendo come conduttore, disturbatore e mattatore, ma anche come vittima designata di un club comico interamente al femminile che non gli fa sconti.

Ironia come strumento di libertà e racconto

Le donne non fanno ridere non si limita a cercare la risata immediata, ma costruisce un percorso fatto di battute, confessioni e riflessioni che colpiscono per sincerità e intelligenza. L’ironia diventa uno strumento per parlare di identità, aspettative sociali e contraddizioni quotidiane, senza mai rinunciare al divertimento.

Lo spettacolo alterna momenti di puro intrattenimento a passaggi più intimi, in cui la comicità si fa racconto personale e osservazione del reale. È proprio questo equilibrio a rendere l’esperienza coinvolgente, capace di far ridere con forza ma anche di lasciare qualcosa allo spettatore.

Il titolo può far discutere, ma il contenuto non lascia spazio a dubbi. Sul palco si ride, e si ride molto, con energia e con cuore. Ogni replica diventa una dimostrazione ulteriore che la comicità non ha genere, ma solo voci diverse pronte a usarla come un’arma affilata e, allo stesso tempo, meravigliosamente divertente.