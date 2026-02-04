Un segreto che cambia tutto, The Drama svela un trailer disturbante con Pattinson e Zendaya: la tensione sale | Niente è come sembra

Il nuovo film di Kristoffer Borgli promette un viaggio emotivo claustrofobico tra amore, sospetto e identità.

È arrivato il trailer ufficiale di The Drama, uno dei film più attesi del 2026, e le prime immagini confermano l’impressione di trovarsi davanti a un racconto teso, inquieto e profondamente destabilizzante. Il film vede protagonisti Robert Pattinson e Zendaya nei panni di una coppia prossima al matrimonio, apparentemente solida e felice, ma destinata a precipitare in una spirale di tensione emotiva dopo la rivelazione di un segreto oscuro. Fin dai primi fotogrammi, il trailer costruisce un’atmosfera carica di disagio, suggerendo che ciò che sta per accadere non riguarda solo la tenuta di una relazione, ma l’identità stessa dei personaggi.

The Drama si presenta come un romantic drama solo in apparenza. Sotto la superficie di una storia d’amore contemporanea, il film sembra nascondere una riflessione più ampia sulla fiducia, sulla percezione dell’altro e sulla fragilità dei legami quando vengono messi alla prova da verità taciute. Il trailer non svela troppo, ma lascia emergere un senso costante di minaccia emotiva, in cui ogni dialogo e ogni silenzio diventano potenzialmente decisivi.

Una coppia sull’orlo del collasso emotivo

Al centro della storia ci sono Emma Harwood e Charlie Thompson, una coppia felicemente fidanzata che si prepara al matrimonio. Emma lavora come commessa in una libreria a Baton Rouge, Louisiana, mentre Charlie è il direttore di un museo a Londra. Due mondi diversi, due vite che si sono incontrate e che sembrano aver trovato un equilibrio, almeno fino a quando un segreto inquietante viene portato alla luce, mettendo in crisi la fiducia reciproca.

Da quel momento, il rapporto tra i due cambia radicalmente. Il film racconta la progressiva discesa in una spirale fatta di sospetti, incomprensioni e tensioni sempre più difficili da contenere. Il matrimonio, che dovrebbe rappresentare un punto di arrivo, si trasforma in un conto alla rovescia emotivo, in cui ogni giorno che passa aumenta la pressione e riduce lo spazio per la comunicazione sincera. Il trailer suggerisce un conflitto interiore costante, in cui i personaggi sono costretti a confrontarsi non solo con l’altro, ma con la propria idea di amore e di verità.

La chimica tra Pattinson e Zendaya appare centrale nella costruzione del film. Le immagini mostrano una relazione che si sgretola lentamente, fatta di sguardi trattenuti, frasi interrotte e momenti di apparente normalità che nascondono un malessere crescente. Il segreto al centro della vicenda resta volutamente indefinito, ma il suo peso è percepibile in ogni scena, come un elemento capace di riscrivere completamente la visione che Emma e Charlie hanno l’uno dell’altra.

Kristoffer Borgli e un cinema dell’inquietudine

The Drama è scritto e diretto da Kristoffer Borgli, regista che ha attirato l’attenzione internazionale con Dream Scenario, film che ha contribuito a rilanciare la carriera di Nicolas Cage e gli è valso una nomination ai Golden Globe. Anche in questo nuovo progetto, Borgli sembra interessato a esplorare le zone d’ombra dell’esperienza umana, utilizzando il disagio come strumento narrativo e il quotidiano come terreno di scontro psicologico.

Alla produzione figura anche Ari Aster, noto per il suo cinema perturbante e per la capacità di trasformare il dramma familiare in orrore emotivo. Il suo coinvolgimento, insieme a quello di Lars Knudsen e Tyler Campellone, rafforza l’idea di un film che non si limiterà a raccontare una crisi di coppia, ma che punterà a destabilizzare lo spettatore attraverso scelte narrative e stilistiche precise. Il trailer lascia intuire un racconto costruito su atmosfere claustrofobiche, in cui la tensione cresce non attraverso eventi eclatanti, ma tramite un lento accumulo di disagio.

Il cast comprende anche Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates e Zoë Winters, quest’ultima nel ruolo della fotografa incaricata di seguire il matrimonio. Personaggi che, stando alle immagini, sembrano orbitare attorno alla coppia principale, contribuendo ad alimentare il senso di esposizione e di pressione sociale che accompagna i protagonisti verso le nozze.

Prodotto da Square Peg e distribuito in Italia da I Wonder Pictures, The Drama arriverà nelle sale italiane il 2 aprile 2026. Il trailer suggerisce un film che non cerca rassicurazioni né risposte semplici, ma che invita lo spettatore a condividere lo smarrimento dei suoi personaggi. Un racconto sull’amore messo alla prova dalla verità, capace di trasformare un momento di felicità attesa in un’esperienza emotiva snervante e imprevedibile.