Stranger Things torna a Hawkins, data e teaser dello spinoff animato Tales from ’85: cosa racconta | Il Sottosopra si espande

Netflix annuncia l’uscita ufficiale della nuova serie animata ambientata nell’inverno del 1985.

È tutto pronto per un nuovo ritorno a Hawkins. Netflix ha svelato data di uscita e teaser trailer ufficiale di Stranger Things: Tales from ’85, in italiano Stranger Things: Storie dal 1985, la serie animata spin-off che espande l’universo del Sottosopra. Il progetto, annunciato per la prima volta nel 2023, era stato presentato ufficialmente durante lo Stranger Things Day del 6 novembre, a poche settimane dall’arrivo della quinta e ultima stagione della serie madre.

Con Tales from ’85, Netflix continua a esplorare il mondo narrativo di Stranger Things attraverso nuovi formati, dopo aver già ampliato la mitologia con lo spettacolo teatrale prequel The First Shadow. La serie animata promette di riportare il pubblico nell’atmosfera più classica e inquietante dello show, recuperando il gusto per l’avventura, l’orrore e il mistero che hanno reso iconiche le prime stagioni.

Una nuova storia tra la seconda e la terza stagione

La prima sinossi ufficiale chiarisce subito l’impianto narrativo: “Bentornati a Hawkins nel rigido inverno del 1985, dove i personaggi originali devono combattere nuovi mostri e svelare un mistero paranormale che terrorizza la loro cittadina”. Tales from ’85 si colloca infatti in un momento preciso della timeline della serie, andando a riempire uno spazio finora inesplorato.

L’ambientazione è successiva agli eventi della seconda stagione, quando Undici aveva chiuso il varco con il Sottosopra dopo l’uscita del Mind Flayer dal corpo di Will, e precedente all’inizio della terza stagione, ambientata nell’estate dello stesso anno. Un periodo di apparente tregua che, come suggerisce il teaser, nasconde in realtà nuove minacce pronte a emergere.

La scelta dell’inverno come scenario principale non è casuale. Il clima rigido, la neve e l’oscurità contribuiscono a rafforzare il senso di isolamento e pericolo, riportando la serie a un’atmosfera più cupa e concentrata sul mistero. Tales from ’85 sembra voler recuperare proprio quella dimensione di avventura paranormale che aveva caratterizzato le origini di Stranger Things, arricchendola con possibilità visive offerte dall’animazione.

Produzione, cast vocale e data di uscita

Alla guida della serie animata c’è Eric Robles, nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Accanto a lui figurano come produttori esecutivi anche i fratelli Matt e Ross Duffer, insieme a Hilary Leavitt per Upside Down Pictures, Shawn Levy per 21 Laps e Dan Cohen. Lo studio di animazione coinvolto nel progetto è Flying Bark Productions, già noto per produzioni di alto profilo nel campo dell’animazione action.

Il cast di doppiatori originali vede il ritorno dei personaggi storici attraverso nuove voci: Brooklyn Davey Norstedt presta la voce a Undici, Jolie Hoang-Rappaport a Max, Luca Diaz a Mike, Elisha Williams a Lucas, Braxton Quinney a Dustin, Ben Plessala a Will e Brett Gipson a Hopper. Tra le partecipazioni speciali figurano anche Odessa A’zion, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips.

Netflix ha confermato che Stranger Things: Tales from ’85 sarà disponibile sulla piattaforma a partire da giovedì 23 aprile 2026. Un’uscita che permetterà ai fan di tornare a Hawkins da una prospettiva nuova, ma profondamente radicata nello spirito originale della serie.

Con questo spin-off animato, Stranger Things dimostra ancora una volta di essere un universo narrativo capace di reinventarsi senza perdere la propria identità. Tales from ’85 si presenta come un ponte ideale tra passato e futuro del franchise, pronto a raccontare nuove storie, nuovi incubi e nuove avventure nel cuore del Sottosopra.