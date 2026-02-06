Avvocato di difesa 5, Netflix rinnova la serie: ecco quando esce | Tutto quello che devi sapere

Il legal drama con Manuel Garcia-Rulfo tornerà con nuovi episodi dopo il finale aperto della stagione 4.

La quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer è appena arrivata su Netflix e ha segnato un momento particolarmente delicato per il suo protagonista, l’avvocato Mickey Haller. A differenza del passato, il nuovo capitolo è stato distribuito in un’unica soluzione, permettendo agli spettatori di seguire senza interruzioni la vicenda più personale e complessa della sua carriera. Questa volta, infatti, Haller non è chiamato solo a difendere i suoi clienti, ma sé stesso, dopo una pesante accusa di omicidio che mette in crisi ogni certezza.

Una stagione più cupa e introspettiva, che ha diviso il pubblico e che per alcuni ha mostrato segni di stanchezza narrativa rispetto ai capitoli precedenti. Proprio per questo, in molti si sono chiesti se la serie fosse arrivata a un punto di chiusura naturale o se ci fosse ancora spazio per continuare il racconto. La risposta, però, è arrivata in modo chiaro e anticipato.

I fan possono stare tranquilli: Avvocato di difesa è stato ufficialmente rinnovato per una quinta stagione. La decisione di Netflix è arrivata addirittura prima del debutto della quarta, fissato per il 5 febbraio 2026, a dimostrazione della fiducia della piattaforma nei confronti della serie e del suo seguito costante.

Un rinnovo che conferma il successo della serie

Il rinnovo anticipato non è casuale. Nonostante qualche critica, The Lincoln Lawyer continua a essere uno dei legal drama più seguiti del catalogo Netflix, grazie a un protagonista carismatico e a un impianto narrativo solido, ispirato ai romanzi di Michael Connelly. Il personaggio di Mickey Haller, interpretato ancora una volta da Manuel Garcia-Rulfo, resta centrale nel racconto e rappresenta uno degli elementi più apprezzati dal pubblico.

A rendere quasi inevitabile una quinta stagione è stato soprattutto il finale aperto della quarta. Gli ultimi episodi lasciano infatti diverse questioni irrisolte e introducono un nuovo personaggio destinato ad avere un peso importante nel futuro della storia. Si tratta del ruolo interpretato da Cobie Smulders, che fa il suo ingresso proprio negli ultimi minuti del capitolo finale, aprendo scenari narrativi ancora tutti da esplorare.

Questo sviluppo suggerisce che la quinta stagione non sarà una semplice prosecuzione, ma potrebbe rappresentare un vero punto di svolta per la serie, chiamata a rinnovarsi e a trovare nuove direzioni dopo aver spinto il protagonista al limite, sia sul piano professionale che personale.

Avvocato di difesa 5: quando esce su Netflix

Per quanto riguarda la data di uscita, Netflix non ha ancora annunciato un giorno preciso, ma le prime indicazioni parlano di un debutto nel corso del 2027. Una finestra temporale coerente con i ritmi produttivi delle stagioni precedenti e con l’ambizione di mantenere alta la qualità della serie.

In attesa di ulteriori dettagli su trama e nuovi ingressi nel cast, una cosa è certa: Avvocato di difesa 5 è ufficialmente in arrivo. E dopo il finale sospeso della quarta stagione, l’attesa si preannuncia lunga ma carica di aspettative per tutti i fan del legal drama più cool di Los Angeles.