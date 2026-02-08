Bruce Campbell torna alla regia, Ernie & Emma sorprende come commedia matura | Il trailer incuriosisce

L’icona di Evil Dead cambia registro e firma un film intimo e ironico sul lutto e sulla rinascita.

Bruce Campbell, volto simbolo dell’horror anni Ottanta e Novanta grazie al personaggio di Ash nella saga di La casa, torna dietro la macchina da presa con un progetto molto diverso dal suo passato più noto. Si intitola Ernie & Emma ed è una commedia sentimentale dai toni misurati, ironici e malinconici, di cui è stato diffuso in queste ore il trailer ufficiale.

Per Campbell si tratta della seconda esperienza alla regia, dopo alcuni titoli poco distribuiti fuori dagli Stati Uniti. Questa volta, però, il film sembra puntare su un racconto più universale e accessibile, lontano dall’horror grottesco che lo ha reso celebre, ma perfettamente in linea con la sua innata autoironia.

Un viaggio dopo la perdita, tra ironia e memoria

Il protagonista della storia è Ernie Tyler, un venditore di pere che vive in una piccola cittadina. Dopo la morte della moglie Emma, Ernie si ritrova a dover affrontare il dolore seguendo una serie di istruzioni lasciate dalla donna prima di morire. Emma, segretaria esecutiva per venticinque anni, ha infatti organizzato ogni dettaglio legato alle proprie ceneri, trasformando l’ultimo desiderio in un vero e proprio percorso emotivo.

Il viaggio porta Ernie ad attraversare la Pear Valley, in Oregon, in una sequenza di incontri e situazioni che oscillano tra riflessione e leggerezza. Emma, pur assente fisicamente, resta una presenza costante e guida silenziosa, aiutando il marito a elaborare il lutto e a trovare una nuova direzione per la propria vita.

Cast, produzione e legami storici

Bruce Campbell non si limita a dirigere il film, ma ne è anche sceneggiatore, produttore e interprete. La produzione è condivisa con la moglie Ida Gearon, mentre il cast include volti legati da tempo alla sua carriera. Cerina Vincent interpreta il nuovo interesse amoroso del protagonista, affiancata da Emma Raimi e Ted Raimi, figli e fratello di Sam Raimi, da sempre parte della cerchia artistica di Campbell.

Dal punto di vista tecnico, Ernie & Emma rafforza ulteriormente questo legame creativo. La fotografia è firmata da Kurt Rau, il montaggio da Kaye Davis, già coinvolta in La casa 2, mentre la colonna sonora è composta da Joseph LoDuca, storico autore delle musiche della trilogia originale di Evil Dead.

Il trailer anticipa una commedia sobria e consapevole, capace di parlare di perdita, memoria e rinascita senza rinunciare al sorriso. Un progetto che conferma come Bruce Campbell, pur cambiando genere, continui a costruire storie profondamente legate alla sua identità artistica.