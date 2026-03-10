L’Ultima Missione: Project Hail Mary arriva al cinema | Ryan Gosling nello spazio | Il trailer finale svela la sfida

Dal 19 marzo in sala con Eagle Pictures il nuovo film di fantascienza diretto da Phil Lord e Christopher Miller.

Manca ormai pochissimo all’uscita nelle sale italiane di L’Ultima Missione: Project Hail Mary, atteso film di fantascienza che arriverà al cinema giovedì 19 marzo distribuito da Eagle Pictures. In vista del debutto è stato diffuso il trailer finale italiano, che anticipa tensione, spettacolo e un racconto ad alta intensità emotiva guidato da Ryan Gosling.

Il film segna il ritorno alla regia della coppia Phil Lord e Christopher Miller, a oltre dieci anni dal loro ultimo lavoro insieme, 22 Jump Street. Per Gosling si tratta invece del ritorno sul grande schermo dopo The Fall Guy, uscito nel 2024. L’attesa è cresciuta nelle ultime settimane, alimentata da un passaparola positivo e da un forte interesse attorno al progetto.

Una missione disperata per salvare la Terra

Al centro della storia c’è Ryland Grace, insegnante di scienze in un liceo americano che si risveglia a bordo di una nave spaziale lontana anni luce dalla Terra. Colpito da amnesia, non ricorda chi sia né come sia arrivato fin lì. Poco alla volta, frammenti di memoria riaffiorano e rivelano la verità: è stato scelto per una missione estrema che potrebbe salvare l’intero pianeta.

Una misteriosa sostanza sta provocando lo spegnimento del Sole, mettendo a rischio la sopravvivenza della Terra. Per trovare una soluzione, Ryland dovrà affidarsi alle proprie competenze scientifiche e alla capacità di pensare fuori dagli schemi. Nel corso dell’impresa scoprirà però di non essere solo, dando vita a un’inaspettata amicizia che cambierà il senso stesso della missione.

Dal romanzo bestseller al grande schermo

L’Ultima Missione: Project Hail Mary è l’adattamento del romanzo di Andy Weir, entrato tra i bestseller del New York Times. Lo scrittore è lo stesso autore di The Martian, il libro che aveva ispirato l’omonimo film diretto da Ridley Scott. Anche in questo caso la scienza e la sopravvivenza nello spazio diventano il cuore di una narrazione che intreccia tensione, ironia e umanità.

Il trailer finale italiano mostra sequenze spettacolari e momenti di grande intensità, confermando l’ambizione produttiva del progetto. Con una storia che unisce suspense, emozione e riflessione sul destino dell’umanità, il film si prepara a essere uno dei titoli di fantascienza più attesi della stagione cinematografica.