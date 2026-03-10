Young Sherlock su Prime Video: il prequel firmato Guy Ritchie sorprende | Moriarty ruba la scena

Dall’4 marzo in streaming gli 8 episodi della serie che racconta l’adolescenza di Sherlock Holmes.

Dal 4 marzo sono disponibili su Prime Video tutti gli otto episodi della prima stagione di Young Sherlock, serie mystery/crime/thriller ispirata ai romanzi young adult di Andrew Lane e ideata da Guy Ritchie. Il regista aveva già affrontato l’universo sherlockiano con i film Sherlock Holmes del 2009 e Gioco di ombre del 2011, entrambi con Robert Downey Jr. e Jude Law. Questa volta, però, lo sguardo si concentra su un Sherlock adolescente, lontano dall’investigatore infallibile che tutti conoscono.

Il protagonista è Hero Fiennes Tiffin, volto noto della saga romantica After, affiancato da un cast che include Joseph Fiennes, Max Irons, Natascha McElhone e Colin Firth. Una produzione ambiziosa che rilegge in chiave prequel le origini del detective più famoso della letteratura, scegliendo una strada non canonica ma ricca di riferimenti e citazioni.

Un giovane Holmes tra Oxford, famiglia e misteri

In questa versione, Sherlock è già dotato di una mente brillante, ma anche di un’irruenza che lo porta a finire in prigione pur senza aver commesso reati. A tirarlo fuori dai guai è il fratello maggiore Mycroft, interpretato da Max Irons, che lo spedisce in un college di Oxford come tuttofare. Qui il giovane Holmes ritrova la madre Cordelia, interpretata da Natascha McElhone, ricoverata in manicomio dopo la morte della figlia Beatrice.

L’arrivo in città di una principessa cinese, interpretata da Zine Tseng, in possesso di un oggetto prezioso innesca una serie di eventi che trascinano Sherlock in un intreccio di crimini sempre più complessi. Al suo fianco non c’è John Watson, del tutto assente in questa prima stagione, ma James Moriarty, interpretato da Dónal Finn, in un ribaltamento delle dinamiche classiche dell’universo creato da Arthur Conan Doyle.

Il vero protagonista inatteso è Moriarty

È proprio Moriarty la ragione più sorprendente per seguire Young Sherlock. Se l’Holmes di Fiennes Tiffin appare ancora acerbo, con un talento deduttivo tradotto in un potere visivo che richiama una sorta di ricostruzione mentale degli eventi, il personaggio di Finn conquista per carisma e profondità. Il futuro arcinemico del detective emerge come figura affascinante e complessa, capace di catalizzare l’attenzione più del protagonista stesso.

La serie sorprende meno per l’intreccio investigativo, che non punta sul giallo classico, e più per la componente thriller e per l’analisi psicologica dei personaggi. Errori, scelte avventate e percorsi di crescita diventano il cuore del racconto. Young Sherlock non è soltanto un prequel spettacolare, ma una storia che trova la propria forza nei conflitti interiori e nei rapporti tra i suoi protagonisti. Un equilibrio inatteso che potrebbe rivelarsi decisivo in vista di una possibile seconda stagione.