Cosa arriva in streaming, settimana da non perdere | Tra Palma d’Oro e grandi sequel: i titoli che accendono le piattaforme

Thriller, animazione e grandi ritorni: ecco cosa vedere dal 9 al 15 marzo sulle principali piattaforme.

La settimana che va dal 9 al 15 marzo 2026 porta con sé un ricco elenco di film in arrivo sulle principali piattaforme streaming. Tra titoli premiati nei festival internazionali, sequel attesi e nuove produzioni d’azione, l’offerta spazia dal cinema d’autore ai blockbuster più spettacolari. Da Un semplice incidente, vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2025, fino al ritorno animato di Zootropolis 2, le novità coinvolgono NOW, Netflix, Prime Video e Disney+.

Il panorama è variegato e pensato per pubblici diversi: thriller, commedie italiane, action hollywoodiani e fantascienza trovano spazio in un calendario fitto che conferma come lo streaming sia diventato uno dei principali punti di riferimento per chi ama il cinema.

I titoli in arrivo su NOW, Netflix e Prime Video

Su NOW dal 9 marzo debutta Absolution – Storia criminale, thriller d’azione diretto da Hans Petter Moland con Liam Neeson nei panni di un gangster malato che tenta di riavvicinarsi alla famiglia. Dall’11 marzo arriva Un semplice incidente di Jafar Panahi, dramma premiato a Cannes e candidato agli Oscar 2026 come migliore sceneggiatura originale e miglior film internazionale. La storia prende avvio da un investimento notturno e si sviluppa in un confronto carico di tensione e memoria. Il 15 marzo spazio anche a The Family McMullen, sequel firmato da Edward Burns che riporta sullo schermo la famiglia protagonista a trent’anni dal film del 1995.

Su Netflix il 12 marzo arriva la commedia Oi Vita Mia, diretta e interpretata da Pio e Amedeo, con la partecipazione di Lino Banfi. Dal 13 marzo debutta invece Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, che riporta in scena gli agenti Mike e Marcus alle prese con un caso di corruzione nella polizia di Miami.

Su Prime Video dal 9 marzo è disponibile Elevation: Linea di sopravvivenza, thriller fantascientifico diretto da George Nolfi con Anthony Mackie, ambientato in un mondo devastato da creature chiamate Mietitori. Il 13 marzo arriva Una scomoda circostanza: Caught Stealing, adattamento diretto da Darren Aronofsky con Austin Butler, Regina King e Matt Smith. Dal 15 marzo debutta infine Worldbreaker di Brad Anderson, film d’azione con Milla Jovovich e Luke Evans ambientato in un futuro distopico popolato da mostri sotterranei.

Su Disney+ arriva Zootropolis 2

Tra le uscite più attese c’è Zootropolis 2, disponibile su Disney+ dall’11 marzo 2026. Diretto da Byron Howard e Jared Bush, il film è il sequel del classico del 2016 ed è il 64esimo Classico Disney. Judy Hopps e Nick Wilde tornano protagonisti di un nuovo mistero che scuote la città, questa volta legato all’apparizione di un serpente.

Con titoli che spaziano dal cinema d’autore premiato ai grandi franchise internazionali, la settimana dal 9 al 15 marzo si conferma particolarmente ricca per gli abbonati alle piattaforme streaming. Un calendario che offre alternative per ogni gusto, tra storie intense, azione ad alta tensione e animazione per tutta la famiglia.