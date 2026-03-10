One Piece 2 sbarca su Netflix | Otto nuovi episodi e grandi antagonisti | La ciurma entra nella Rotta Maggiore

Da oggi in streaming la seconda stagione del live-action tratto dal manga di Eiichiro Oda, con nuovi personaggi e un salto produttivo evidente.

Da oggi la seconda stagione di One Piece è disponibile in streaming su Netflix con otto episodi pronti a riportare il pubblico nel mondo di Monkey D. Luffy e della sua ciurma. L’adattamento live-action del celebre manga di Eiichiro Oda entra ufficialmente nel ristretto gruppo delle produzioni di punta della piattaforma, affiancandosi a titoli come Bridgerton, Stranger Things, Mercoledì e Squid Game. Il segnale è chiaro fin dai primi minuti: budget più alto, scenografie più ambiziose, effetti visivi più curati e una scelta di casting ancora più attenta.

Il ritorno di Luffy e dei Pirati di Cappello di Paglia si traduce in uno spettacolo più grande e rifinito, con una resa visiva che amplifica l’immaginario originale. Netflix ha investito in modo evidente sulla serie, rafforzandone l’identità e puntando a consolidarla come uno dei pilastri del proprio catalogo globale.

Loguetown, Smoker e la minaccia della Baroque Works

La nuova stagione riparte esattamente dal punto in cui avevamo lasciato la ciurma sulla Going Merry, diretta verso la leggendaria Rotta Maggiore. Prima di abbandonare il Mare Orientale, però, Luffy – interpretato da Iñaki Godoy – e i suoi compagni fanno tappa a Loguetown. Con lui ci sono Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Emily Rudd come Nami, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar in quello di Sanji. La sosta che doveva essere una semplice tappa di rifornimento si trasforma rapidamente in un vortice di eventi.

A Loguetown entra in scena Smoker, viceammiraglio della Marina interpretato da Callum Kerr. Capelli bianchi, due sigari e il potere di trasformarsi in fumo grazie a un Frutto del Diavolo, Smoker rappresenta una minaccia concreta per Luffy. Al suo fianco c’è Tashigi, interpretata da Julia Rehwald, ufficiale determinata e abile spadaccina che mette subito alla prova Zoro.

Ma la vera ombra che si allunga sulla stagione è quella della Baroque Works, organizzazione segreta di assassini e agenti. Dopo la morte di Mr. 7 nel tentativo fallito di reclutare Zoro, il gruppo diventa uno dei principali antagonisti della ciurma. Tra i membri troviamo Miss All-Sunday, interpretata da Lera Abova, Mr. 3 con il volto di David Dastmalchian, Miss Goldenweek interpretata da Sophia Anne Caruso, Mr. 5 con Camrus Johnson, Miss Valentine interpretata da Jazzara Jaslyn, Mr. 9 con Daniel Lasker, Miss Wednesday interpretata da Charithra Chandran e il leader Mr. 0, a cui dà volto Joe Manganiello. Ognuno di loro porta in scena uno stile e poteri distintivi, descritti dagli ideatori Matt Owens e Steven Maeda come assassini dal sapore “alla Kill Bill”.

L’arrivo di Chopper e l’espansione dell’universo narrativo

Tra le introduzioni più attese c’è quella di Tony Tony Chopper, che compare nell’arco narrativo ambientato sull’isola di Drum. Ibrido tra renna e umano, Chopper sogna di diventare un medico capace di guarire qualsiasi malattia e trova nella ciurma di Luffy una nuova famiglia. Realizzato con una CGI di alta qualità, il personaggio mantiene espressività e fedeltà all’originale. Mikaela Hoover presta voce ed espressioni facciali nella versione originale, in un lavoro che ha ricevuto l’approvazione di Oda.

Accanto a lui compare la dottoressa Kureha, interpretata da Katey Sagal, figura energica e determinante nella formazione di Chopper. Con nuovi alleati, antagonisti sempre più potenti e un’espansione narrativa che porta la storia verso territori più vasti e pericolosi, la seconda stagione di One Piece punta a consolidare il successo del debutto. L’ingresso nella Rotta Maggiore segna un passaggio decisivo per la ciurma di Cappello di Paglia, aprendo a sfide ancora più ambiziose e a un mondo che si fa sempre più grande.