Creature luminose arriva su Netflix, Sally Field e un polpo protagonista | La data da segnare

Prime immagini e uscita ufficiale per l’adattamento del bestseller di Shelby Van Pelt.

Netflix ha diffuso le prime immagini e annunciato la data di uscita di Creature luminose (Remarkably Bright Creatures), adattamento cinematografico del romanzo di Shelby Van Pelt che è rimasto per oltre 64 settimane nella classifica dei più venduti del New York Times. Il film debutterà sulla piattaforma l’8 maggio 2026, portando sullo schermo una storia che mescola emozione, mistero e una sorprendente amicizia.

Al centro del racconto c’è Tova Sullivan, interpretata da Sally Field, vedova solitaria che lavora di notte come addetta alle pulizie in un acquario di Sowell Bay. Donna metodica e abituata a controllare ogni aspetto della propria vita, Tova vede la sua routine cambiare quando stringe un legame inatteso con Marcellus, un polpo gigante del Pacifico dotato di un’intelligenza fuori dal comune.

Un trio improbabile e una verità nascosta

Marcellus, confinato in una piccola vasca, osserva gli esseri umani con uno sguardo ironico e penetrante. A prestargli la voce è Alfred Molina, scelta che promette di dare profondità e carattere al singolare narratore. Sarà proprio il polpo a favorire l’incontro tra Tova e Cameron, giovane arrivato in città in cerca di risposte sul proprio passato, interpretato da Lewis Pullman.

Il legame tra i tre personaggi conduce a una scoperta legata alla scomparsa del figlio di Tova, avvenuta decenni prima. La storia si sviluppa così tra ricordi, indizi e nuove consapevolezze, riportando speranza e meraviglia nella vita dei protagonisti.

Un cast di alto profilo e un team già collaudato

Accanto a Sally Field e Lewis Pullman, nel cast figurano Colm Meaney, Joan Chen, Kathy Baker, Beth Grant e Sofia Black-D’Elia. La regia è affidata a Olivia Newman, già dietro la macchina da presa per La ragazza della palude, altro adattamento letterario di successo. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Newman insieme a John Whittington.

L’autrice Shelby Van Pelt ha raccontato che l’idea di Marcellus nacque osservando online video di polpi che tentavano di fuggire dalle loro vasche. Vedere quella creatura trasformarsi in personaggio cinematografico, con la voce di Alfred Molina e accanto a un’interprete come Sally Field, rappresenta per lei un passaggio emozionante. Con Creature luminose, Netflix punta su una storia capace di unire sentimento e originalità, affidandosi a un cast e a un team creativo di grande esperienza.