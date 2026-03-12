Hokum, arriva il primo trailer ufficiale: il nuovo horror di Damian McCarthy | Un incubo tra streghe e sparizioni

Il regista di Caveat e Oddity torna con un film inquietante in arrivo negli Stati Uniti il 1° maggio.

È stato diffuso il primo trailer ufficiale di Hokum, nuovo horror scritto e diretto da Damian McCarthy, regista irlandese che con Caveat e Oddity si è imposto come una delle voci più interessanti del panorama horror internazionale. Il film debutterà nelle sale statunitensi il 1° maggio, dopo la presentazione in prima mondiale al SXSW di Austin.

Le prime immagini confermano l’atmosfera disturbante che ha reso McCarthy un nome sempre più seguito dagli appassionati del genere. Hokum sembra muoversi tra suggestioni folkloristiche e tensione psicologica, con una messa in scena che punta ancora una volta su ambientazioni isolate e su un senso di inquietudine crescente.

Una locanda remota e un passato che torna a galla

Protagonista della storia è Ohm Bauman, romanziere solitario interpretato da Adam Scott, noto per le serie Scissione e Parks and Recreation. L’uomo si reca in una remota locanda nel cuore dell’Irlanda per disperdere le ceneri dei genitori. Quello che dovrebbe essere un viaggio intimo e silenzioso si trasforma però in un’esperienza sempre più inquietante.

Gli abitanti del luogo raccontano di un’antica strega che infesterebbe la suite nuziale della locanda. Tra visioni disturbanti e sparizioni misteriose, Ohm si trova progressivamente intrappolato in un clima di paranoia che lo costringe a confrontarsi con le parti più oscure del proprio passato.

Dal SXSW alle sale americane, attesa per l’Italia

Dopo la première al SXSW, Hokum arriverà nei cinema americani il 1° maggio. Resta da capire quando e come il film sarà distribuito in Italia. Per ora il trailer lascia intuire un’opera capace di consolidare il percorso di McCarthy, che con i suoi lavori precedenti ha dimostrato di saper costruire tensione con pochi elementi ma con grande precisione.

In attesa di notizie sulla distribuzione italiana, Hokum si presenta come uno degli horror più attesi della stagione, pronto a confermare il talento di un regista che continua a esplorare i territori più inquietanti della paura contemporanea.