Tarantino annuncia il nuovo progetto, non è un film ma debutta nel 2027 | E potrebbe diventare il suo ultimo

Rivelati titolo e data della nuova impresa teatrale di Quentin Tarantino, con un possibile futuro al cinema.

Sono passati 7 anni dall’uscita di C’era una volta… a Hollywood e in molti hanno iniziato a pensare che quello resterà l’ultimo film di Quentin Tarantino. Dopo la cancellazione di The Movie Critic, il regista non è tornato dietro la macchina da presa, ma non è affatto rimasto fermo. Ora sono stati rivelati il titolo e la finestra di debutto del suo nuovo progetto, che questa volta nasce per il teatro ma potrebbe avere un futuro anche sul grande schermo.

Tarantino aveva più volte dichiarato l’intenzione di chiudere la sua carriera cinematografica con un decimo film per poi dedicarsi alla scrittura e al palcoscenico. La nuova avventura sembra confermare questa direzione, aprendo però uno scenario inatteso per i fan che sperano ancora in un ritorno al cinema.

The Popinjay Cavalier, la commedia di cappa e spada

Il nuovo progetto si intitola The Popinjay Cavalier ed è definito una commedia di cappa e spada scritta e diretta dallo stesso Tarantino. Un territorio che il regista non ha mai esplorato pienamente al cinema, se non attraverso momenti ironici disseminati nei suoi film. La pièce è prodotta da Sonia Friedman Productions e Sony Pictures Entertainment, un dettaglio che suggerisce un legame stretto con l’industria cinematografica.

Ambientata nell’Europa del 1830, l’opera è descritta come una turbolenta commedia di equivoci e mascheramenti, ispirata all’epica di cappa e spada del cinema e del teatro. Una celebrazione romantica del palcoscenico filtrata attraverso lo stile riconoscibile di Tarantino, tra dialoghi brillanti, ritmo serrato e un immaginario che richiama i grandi eroi avventurosi del passato.

Debutto nel West End e possibile futuro al cinema

Attualmente in fase di sviluppo, The Popinjay Cavalier debutterà nel West End londinese all’inizio del 2027. Una scelta che colloca il progetto nel cuore del teatro internazionale e che lascia intendere un investimento importante sulla qualità e sull’ambizione dell’allestimento.

Lo stesso Tarantino, parlando nel 2025 al Sundance Film Festival, aveva anticipato che stava lavorando a una pièce teatrale e aveva aggiunto che, in caso di grande successo, potrebbe trasformarla nel suo ultimo film. Un’ipotesi che riaccende le aspettative attorno alla sua carriera: se l’esperimento teatrale dovesse conquistare pubblico e critica, il passaggio al cinema potrebbe rappresentare l’epilogo definitivo del suo percorso da regista.

Per ora, l’appuntamento è a Londra nel 2027. Ma l’idea di vedere Tarantino confrontarsi con duelli, mantelli e spade sul grande schermo resta una possibilità concreta, sospesa tra palcoscenico e cinema.