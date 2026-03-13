I Griffin, arriva lo spin-off su Stewie, FOX ordina due stagioni | Il genio malefico va all’asilo

Il personaggio creato da Seth MacFarlane avrà una serie tutta sua, attesa tra il 2027 e il 2028.

L’universo de I Griffin si espande ancora. La rete americana FOX ha ordinato due stagioni di Stewie, nuovo spin-off della celebre serie animata creata da Seth MacFarlane. Al centro del progetto ci sarà proprio il membro più giovane e imprevedibile della famiglia Griffin, pronto a reggere da solo il peso di uno show dedicato interamente a lui.

La nuova serie è attesa in televisione tra l’autunno 2027 e la primavera 2028 e porta la firma dello stesso MacFarlane insieme allo sceneggiatore storico della serie Kirker Butler. MacFarlane continuerà anche a dare la voce originale a Stewie, come fa da 27 anni nella serie principale.

Stewie tra scuola materna e viaggi nel tempo

Secondo le prime informazioni diffuse, lo spin-off seguirà Stewie nelle sue giornate alla scuola materna, senza rinunciare ai suoi celebri viaggi nel tempo e nello spazio. Il personaggio manterrà quindi la doppia anima che lo ha reso iconico: da un lato il bambino dall’aria innocente, dall’altro il genio malefico con ambizioni di conquista e una mente fuori dal comune.

Un elemento chiave è che la nuova serie non interferirà con la presenza di Stewie ne I Griffin. Diversamente da quanto accaduto con The Cleveland Show, andato in onda dal 2009 al 2013, il personaggio continuerà a essere parte integrante della serie madre ambientata a Quahog.

Le reazioni di MacFarlane e Butler

In un comunicato ufficiale, Seth MacFarlane ha ringraziato FOX per l’opportunità, sottolineando con il suo consueto tono ironico l’entusiasmo per il nuovo progetto. Anche Kirker Butler ha commentato la notizia con humor, dichiarandosi onorato di poter lavorare su uno dei personaggi animati più iconici della televisione e scherzando sul lungo sodalizio professionale con MacFarlane.

Con questo nuovo spin-off, Stewie si prepara a diventare il protagonista assoluto di un capitolo inedito dell’universo dei Griffin, confermando la vitalità di una serie che continua a reinventarsi dopo quasi tre decenni di successi.