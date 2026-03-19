Balls Up arriva su Prime Video | Commedia d’azione con Wahlberg e Hauser: caos e fuga nei mondiali

Il film debutta il 15 aprile con una storia irriverente tra sport, criminalità e situazioni fuori controllo.

La piattaforma Prime Video si prepara ad accogliere una nuova commedia d’azione dal tono decisamente sopra le righe. Balls Up – Palle al sicuro debutterà in streaming il 15 aprile, portando sullo schermo una storia che mescola ironia, adrenalina e situazioni al limite. Il film vede protagonisti Mark Wahlberg e Paul Walter Hauser, affiancati da un cast ricco che include Molly Shannon, Benjamin Bratt, Daniela Melchior, Eric André e Sacha Baron Cohen, presenza che contribuisce ad aumentare il tono imprevedibile della pellicola.

Dietro al progetto ci sono nomi noti del cinema contemporaneo. La sceneggiatura è firmata da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di successi come Deadpool e Benvenuti a Zombieland, mentre la regia è affidata a Peter Farrelly, che insieme al fratello Bobby ha diretto alcune delle commedie più popolari degli ultimi decenni, oltre al premiato Green Book, vincitore dell’Oscar come miglior film. Un team creativo che lascia intuire il mix tra comicità irriverente e narrazione più strutturata che caratterizza il film.

Una storia tra rivalità, calcio e guai sempre più grandi

La trama ruota attorno a due colleghi rivali, impegnati in una campagna di sponsorizzazione legata a una grande azienda di profilattici durante i mondiali di calcio in Brasile. Quella che dovrebbe essere un’operazione commerciale si trasforma rapidamente in una situazione fuori controllo. Dopo una festa finita male, i protagonisti si ritrovano coinvolti in una serie di eventi imprevedibili che li costringono a una fuga continua.

Tra tifosi inferociti, criminali e persino forze dell’ordine corrotte, i due protagonisti dovranno cercare di salvarsi e tornare a casa senza perdere tutto. La narrazione si sviluppa come una corsa contro il tempo, in cui ogni scelta sbagliata genera conseguenze ancora più complicate, alimentando un crescendo di tensione e comicità.

Una commedia d’azione tra humor scorretto e ritmo serrato

Balls Up punta su un equilibrio tra azione e comicità, con uno stile che richiama le produzioni più irriverenti degli sceneggiatori coinvolti. Il film si distingue per un umorismo diretto e spesso provocatorio, che si intreccia con sequenze dinamiche e situazioni paradossali. Il ritmo serrato accompagna lo spettatore lungo tutta la storia, mantenendo alta l’attenzione tra inseguimenti, colpi di scena e dialoghi pungenti.

La presenza di attori abituati a muoversi tra generi diversi contribuisce a rendere il racconto più vario e imprevedibile. In particolare, la coppia formata da Wahlberg e Hauser rappresenta il fulcro della narrazione, giocando su contrasti caratteriali e dinamiche di rivalità che si trasformano progressivamente in una collaborazione forzata. Il risultato è un film che punta a intrattenere senza prendersi troppo sul serio, proponendo una storia leggera ma ricca di momenti spettacolari e situazioni estreme.