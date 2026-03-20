Casa Abis torna a Milano | Ancora in due debutta al Teatro Manzoni: la coppia messa a nudo sul palco

Il 1 aprile 2026 Stella e Gabriele riportano in scena una commedia ironica e tagliente sulla vita di coppia contemporanea.

Il 1 aprile 2026 alle ore 20:45 il Teatro Manzoni di Milano ospita Casa Abis – Ancora in due, il nuovo spettacolo prodotto da Vera Produzione. Dopo il successo del primo lavoro teatrale, Stella e Gabriele tornano sul palco con una commedia che affronta uno dei temi più universali e complessi: la vita di coppia. Lo spettacolo si presenta come un viaggio ironico e senza filtri attraverso le dinamiche quotidiane di una relazione, tra momenti di leggerezza e riflessioni più profonde.

Al centro della narrazione c’è il racconto di una storia che parte dal matrimonio e attraversa tutte le fasi della convivenza. Dalle aspettative iniziali ai piccoli traumi della quotidianità, dalle crisi ai compromessi, lo spettacolo mette in scena situazioni riconoscibili che parlano direttamente al pubblico. In un contesto in cui la relazione stabile sembra sempre più fragile, Casa Abis propone uno sguardo autentico su ciò che significa restare insieme nel tempo.

Una commedia tra ironia, realismo e vita quotidiana

Il punto di forza di Ancora in due è lo stile che ha reso Casa Abis riconoscibile: un linguaggio diretto, un ritmo serrato e una forte componente di autoironia. Lo spettacolo alterna momenti comici a osservazioni più pungenti, raccontando senza filtri le difficoltà e le contraddizioni della vita a due. Gli aneddoti, spesso ispirati a esperienze reali, contribuiscono a creare un legame immediato con il pubblico, che si ritrova nelle situazioni raccontate sul palco.

La narrazione non idealizza la coppia, ma la osserva con uno sguardo lucido e a tratti spietato. Emergono così le tensioni, le incomprensioni e i piccoli conflitti che fanno parte della quotidianità, ma anche quella forza invisibile che spinge due persone a restare insieme nonostante tutto. Il risultato è una rappresentazione che mescola leggerezza e profondità, mantenendo sempre un equilibrio tra comicità e realismo.

Uno spettacolo che racconta la coppia di oggi

In un’epoca in cui le relazioni sembrano sempre più instabili, Casa Abis – Ancora in due si inserisce come una riflessione contemporanea sulla durata dei legami. Lo spettacolo mette sotto osservazione la coppia moderna, evidenziando come le pressioni esterne, le aspettative sociali e i cambiamenti personali possano influenzare il rapporto nel tempo.

Attraverso una scrittura brillante e una messa in scena essenziale, Stella e Gabriele costruiscono un racconto capace di far ridere e allo stesso tempo di lasciare spazio alla riflessione. Il pubblico viene accompagnato in un percorso emotivo che, tra battute e momenti più intensi, porta a riconoscere una verità semplice ma potente: nonostante tutto, restare insieme è ancora possibile. E proprio da questa consapevolezza nasce il senso più profondo dello spettacolo, racchiuso in una frase che suona familiare a molti: “siamo ancora qui, e siamo ancora in due”.