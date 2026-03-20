Tom Cruise possibile villain in Miami Vice | Nuovo film in sviluppo e casting sorprendente: la voce che accende il progetto

Un’indiscrezione rilancia il reboot cinematografico di Miami Vice con un possibile ruolo inedito per Tom Cruise.

Il ritorno di Miami Vice al cinema torna a far parlare di sé, ma questa volta per un’indiscrezione che potrebbe cambiare completamente le aspettative sul progetto. Secondo alcune voci di corridoio, rilanciate dallo scooper Daniel Richtman, nel nuovo adattamento cinematografico potrebbe esserci anche Tom Cruise. Non nel ruolo del protagonista, però, ma in quello del villain, una scelta che segnerebbe un’ulteriore svolta nella carriera recente dell’attore, sempre più orientata verso ruoli diversi rispetto al passato.

Il film, attualmente in fase di sviluppo, sarebbe diretto da Joseph Kosinski, regista che ha già lavorato con Cruise in titoli di grande successo come Oblivion e Top Gun: Maverick. Proprio questa collaborazione consolidata rende la voce più credibile, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale. L’idea di vedere Cruise nei panni dell’antagonista ha però già acceso l’interesse degli appassionati, soprattutto considerando che l’attore ha già dimostrato in passato di saper interpretare ruoli oscuri con grande efficacia.

Un cast in costruzione tra nuovi volti e ritorni indiretti

Oltre al possibile coinvolgimento di Tom Cruise, le indiscrezioni indicano anche i nomi dei due protagonisti principali. Austin Butler sarebbe in trattative per interpretare Sonny Crockett, ruolo che nella storica serie televisiva era affidato a Don Johnson, mentre Michael B. Jordan dovrebbe vestire i panni di Rico, personaggio reso celebre da Philip Michael Thomas. Si tratterebbe quindi di un cast rinnovato, pensato per riportare il franchise a un pubblico contemporaneo.

L’eventuale presenza di Cruise come antagonista rappresenterebbe un elemento di forte richiamo, soprattutto per la sua capacità di dare profondità a personaggi complessi. Non sarebbe la prima volta che l’attore interpreta un ruolo negativo: molti ricordano la sua performance in Collateral del 2004, prodotto da Michael Mann, figura storica legata proprio all’universo di Miami Vice. Questo collegamento rende ancora più interessante l’ipotesi di un suo ritorno in un contesto simile, anche se in una veste completamente nuova.

Un franchise difficile da rilanciare ma ancora iconico

Il progetto rappresenta un nuovo tentativo di riportare sul grande schermo un marchio che ha segnato un’epoca. La serie originale, ideata da Anthony Yerkovich, è andata in onda tra il 1984 e il 1989, diventando un simbolo della cultura televisiva degli anni Ottanta. Il primo adattamento cinematografico moderno risale al 2006, quando Michael Mann firmò un reboot con Colin Farrell e Jamie Foxx. Il film incassò circa 164 milioni di dollari a livello globale, a fronte di un budget stimato tra 135 e 150 milioni, senza però riuscire a rilanciare davvero il franchise.

Proprio per questo motivo il nuovo progetto rappresenta una sfida importante. Riportare in vita un titolo così legato a un periodo preciso richiede un equilibrio tra rispetto dell’originale e innovazione. L’eventuale ingresso di un nome come Tom Cruise potrebbe essere la chiave per attirare attenzione e dare nuova forza al film, soprattutto in una fase in cui l’attore sembra voler esplorare direzioni diverse dopo il ciclo di Mission: Impossible. Per ora resta una voce non confermata, ma sufficiente a riaccendere l’interesse attorno a uno dei reboot più attesi degli ultimi anni.