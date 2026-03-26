Drusilla Foer torna con Venere Nemica | Il successo teatrale arriva a Milano: il mito rivive tra ironia e verità

Dal 9 al 12 aprile 2026 al Teatro Manzoni di Milano uno spettacolo tra prosa e musica che rilegge il mito di Venere.

Dal 9 al 12 aprile 2026, al Teatro Manzoni di Milano, con repliche alle ore 20:45 nei feriali e alle 15:30 la domenica, torna in scena Venere Nemica, lo spettacolo scritto e interpretato da Drusilla Foer. La produzione, firmata da Best Sound in collaborazione con Savà Produzioni Creative, rappresenta una delle opere più apprezzate dell’artista dopo il successo di Eleganzissima. La regia è affidata a Dimitri Milopulos, con la direzione artistica di Franco Godi, e vede la partecipazione di Elena Talenti, attrice e cantante proveniente dal mondo del musical.

Lo spettacolo arriva al termine di una lunga tournée che ha totalizzato 128 repliche tutte sold out, confermandosi come uno dei progetti teatrali più seguiti degli ultimi anni. Si tratta di una pièce che unisce prosa e musica dal vivo, costruita su un linguaggio ironico e allo stesso tempo profondo, capace di rileggere il mito classico con uno sguardo contemporaneo. Al centro della scena c’è Venere, figura iconica della mitologia, reinterpretata con una sensibilità moderna che ne mette in luce fragilità e contraddizioni.

Il mito di Venere tra ironia, modernità e conflitti eterni

Ispirato alla favola di Amore e Psiche di Apuleio, lo spettacolo rielabora il racconto mitologico trasformandolo in una riflessione sui grandi temi universali. La narrazione affronta questioni come la bellezza, la competizione, la possessività materna e il rapporto tra umano e divino. Tutto viene raccontato con un equilibrio tra leggerezza e intensità, alternando momenti comici a passaggi più drammatici.

In questa versione, Venere non vive più sull’Olimpo ma ha scelto di abitare tra gli esseri umani, trovando rifugio a Parigi. Qui scopre il fascino dell’imperfezione e della vita mortale, fatta di emozioni autentiche e scelte che acquistano valore proprio perché limitate nel tempo. Lontana dagli dei, che vengono descritti come immaturi e capricciosi, la protagonista si confronta con una dimensione nuova, fatta anche di piccoli piaceri quotidiani e debolezze umane.

La storia prende una svolta quando Venere torna a confrontarsi con il passato e con il mito di Psiche, la mortale la cui bellezza ha scatenato la gelosia della dea. Il conflitto tra le due figure si trasforma in un racconto più profondo, che mette in luce come dietro ogni rivalità si nasconda spesso un dolore comune. La narrazione diventa così un viaggio emotivo che attraversa amore, rancore e riconciliazione.

Uno spettacolo tra teatro, musica e riflessione sull’identità

Venere Nemica si distingue per una messa in scena che fonde teatro di prosa e momenti musicali, creando un’esperienza dinamica e coinvolgente. La presenza della musica dal vivo contribuisce a rafforzare l’intensità emotiva dello spettacolo, accompagnando il pubblico in un percorso che alterna ironia e introspezione. La scrittura di Drusilla Foer gioca su più livelli, permettendo a ogni spettatore di cogliere sfumature diverse, dalla comicità più immediata alla riflessione più profonda.

Al centro del racconto emerge una figura di Venere sorprendente, lontana dall’idea di perfezione assoluta. La dea si mostra vulnerabile, annoiata dalla propria immortalità e affascinata dall’imperfezione umana. Questo ribaltamento diventa il cuore dello spettacolo, che invita a riflettere su temi attuali come il culto dell’immagine, la ricerca dell’approvazione e il senso della solitudine.

Attraverso una narrazione che unisce mito e contemporaneità, Drusilla Foer costruisce un racconto che parla direttamente al presente. Tra battute taglienti e momenti più intensi, lo spettacolo riesce a trasformare una storia antica in un’esperienza viva e attuale, capace di coinvolgere e sorprendere fino all’ultimo istante.