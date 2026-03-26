Harry Potter torna in serie TV | La pietra filosofale arriva a Natale: il trailer svela un Hogwarts mai visto

HBO rilancia la saga con un reboot ambizioso che promette fedeltà ai libri e una nuova generazione di protagonisti.

Il mondo di Harry Potter è pronto a tornare sullo schermo con una nuova veste. HBO ha pubblicato il primo trailer della serie reboot, annunciando l’arrivo della prima stagione, Harry Potter e la pietra filosofale, nel periodo natalizio del 2026. Il progetto si propone di riportare in vita l’universo creato da J.K. Rowling con un approccio più fedele ai romanzi rispetto ai film, offrendo un racconto più dettagliato e approfondito.

Le prime immagini mostrano chiaramente l’intenzione di ricreare l’atmosfera originale, partendo dai momenti più iconici della storia. Si rivede Harry nella sua stanza sotto le scale a casa dei Dursley, l’arrivo della celebre lettera di Hogwarts e l’incontro con Hagrid, che introduce il protagonista al mondo magico. Il viaggio prosegue con il passaggio attraverso il binario 9¾ e l’arrivo sull’Hogwarts Express, dove nascono le prime amicizie con Ron ed Hermione.

Un nuovo cast per una storia senza tempo

A guidare questa nuova versione della saga ci sarà un cast completamente rinnovato. Il giovane Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, affiancato da Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley e da Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger. Il trailer anticipa anche la presenza di personaggi fondamentali come Silente, Piton, Malfoy e il Cappello Parlante, elementi chiave per ricostruire l’immaginario della saga.

L’obiettivo dichiarato della produzione è quello di adattare ogni libro in una stagione dedicata, permettendo di esplorare con maggiore profondità trame e personaggi che nei film erano stati necessariamente compressi. Questo approccio consente di restituire una narrazione più completa, capace di valorizzare anche dettagli e sottotrame rimaste finora in secondo piano.

Un progetto ambizioso destinato a durare anni

Dietro la nuova serie ci sono Francesca Gardiner, in qualità di showrunner, e il regista Mark Mylod, chiamati a trovare un equilibrio tra fedeltà al materiale originale e una visione contemporanea. HBO ha già parlato di un budget molto elevato, segno della volontà di costruire una produzione di lunga durata e di alto livello tecnico.

Il piano è quello di sviluppare la serie nell’arco di circa dieci anni, seguendo l’intero percorso narrativo dei romanzi. Una scelta che conferma l’ambizione del progetto e l’intenzione di trasformarlo in uno dei pilastri della programmazione futura della piattaforma. Con il ritorno a Hogwarts, la saga di Harry Potter si prepara così a conquistare una nuova generazione di spettatori, senza perdere il legame con chi è cresciuto tra le pagine dei libri e le immagini dei film.