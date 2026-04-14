Hunger Games torna al cinema | Il nuovo prequel su Haymitch: cosa aspettarsi

La saga si espande con un nuovo capitolo ambientato prima di Katniss, tra giochi più brutali e nuovi protagonisti.

L’universo di Hunger Games si prepara ad ampliarsi ancora una volta con un nuovo attesissimo capitolo cinematografico. Dopo il successo del primo prequel dedicato alle origini di Coriolanus Snow, la saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins torna a esplorare il passato di Panem, questa volta concentrandosi su uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Il film, intitolato Hunger Games – L’alba sulla mietitura, promette di riportare al centro della scena tensione, strategia e dramma, elementi che hanno reso il franchise un punto di riferimento nel genere distopico. L’annuncio ha già acceso l’interesse dei fan, pronti a scoprire nuovi dettagli su una storia ambientata molti anni prima delle vicende di Katniss Everdeen.

La storia di Haymitch e il Quarter Quell

Il nuovo prequel sarà ambientato 24 anni prima degli eventi principali della saga e racconterà la giovinezza di Haymitch Abernathy, futuro mentore di Katniss. Al centro della narrazione ci saranno i 50esimi Hunger Games, una delle edizioni più spietate mai organizzate.

Si tratta infatti del cosiddetto Secondo Quarter Quell, un evento speciale che si verifica ogni 25 anni e che, in questa occasione, introduce una regola devastante: il numero dei tributi viene raddoppiato, passando da 24 a 48 partecipanti. Un contesto che promette un livello di tensione ancora più alto e una competizione senza precedenti.

Cast e uscita del nuovo film

Il progetto coinvolge un cast ricco di volti noti e nuove promesse. A interpretare il giovane Haymitch sarà Joseph Zada, affiancato da Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee e da Ralph Fiennes nei panni del presidente Snow.

Nel film troveranno spazio anche Glenn Close, Kieran Culkin e Elle Fanning, insieme a Mckenna Grace, Maya Hawke e Kelvin Harrison Jr., contribuendo a costruire un racconto corale che amplia ulteriormente l’universo narrativo della saga.

L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 19 novembre 2026, in contemporanea con il debutto internazionale. Un appuntamento che si preannuncia centrale per la stagione cinematografica, con un film destinato a riportare sul grande schermo le atmosfere intense e spettacolari che hanno reso Hunger Games un fenomeno globale.