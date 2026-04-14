Gangs of London 4 parte forte | Riprese iniziate e nuovi equilibri: la svolta della serie

La nuova stagione entra nel vivo tra ritorni, nuovi personaggi e una guerra criminale sempre più globale.

La macchina produttiva di Gangs of London si è ufficialmente rimessa in moto: sono iniziate le riprese della quarta stagione, pronta a rilanciare una delle serie crime più intense degli ultimi anni. Il progetto, prodotto da VICE Studios e distribuito da Sky e AMC+, promette un nuovo capitolo ricco di tensione e cambiamenti, sia sul piano narrativo che creativo.

Tra le novità più rilevanti spicca l’ingresso di Jack Lothian come sceneggiatore principale e produttore esecutivo, affiancato da una squadra già coinvolta nelle stagioni precedenti. Una scelta che segna un aggiornamento importante nella costruzione della storia, mantenendo però intatta l’identità della serie.

Nuove minacce e ritorni decisivi nella trama

La quarta stagione si inserisce in un contesto ancora più instabile per la criminalità londinese. L’inasprimento delle misure governative e le pressioni legate a possibili cambiamenti legislativi mettono le gang di fronte a una sfida cruciale: adattarsi o soccombere.

Al centro della narrazione torna Elliot Carter, ora lontano da Londra ma coinvolto in un percorso violento che lo riporterà nella capitale. Il suo ritorno segna l’inizio di nuovi scontri e alleanze fragili, in un equilibrio sempre più precario.

A complicare ulteriormente la situazione sarà il ritorno di Zeek Kimura, sostenuto da un potente network criminale internazionale. La sua presenza promette di ridefinire i rapporti di forza, coinvolgendo personaggi chiave come i Wallace, Luan e Lale, in una guerra che si preannuncia ancora più estesa e imprevedibile.

Cast internazionale e nuova direzione creativa

Il cast vedrà il ritorno di volti ormai iconici della serie, tra cui Sọpẹ́ Dìrísù, Michelle Fairley e Andrew Koji, affiancati da interpreti già apprezzati nelle stagioni precedenti come Narges Rashidi e Brian Vernel.

Accanto a loro, nuovi ingressi porteranno ulteriore complessità alla storia. Tra questi Tamara Lawrance, Luna Fujimoto, Eugene Nomura e Melika Foroutan, figure destinate a espandere il respiro internazionale della serie e a influenzare gli equilibri del potere criminale.

Alla regia principale troviamo Jean Luc Herbulot, affiancato da altri registi per alcuni episodi, mentre la supervisione resta nelle mani dei creatori Gareth Evans e Matt Flannery, garanzia di continuità stilistica.

La nuova stagione sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW in Italia, mentre negli Stati Uniti arriverà su AMC+. Con una produzione già avviata e una trama sempre più ambiziosa, Gangs of London 4 si prepara a confermare il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama delle serie crime contemporanee.