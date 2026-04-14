Passenger arriva al cinema | Il nuovo horror on the road: il trailer inquietante

Un viaggio che si trasforma in incubo: il film di André Øvredal punta tutto su tensione e paura.

Il genere horror si prepara ad accogliere un nuovo titolo destinato a lasciare il segno. Passenger, diretto dal regista norvegese André Øvredal, arriverà nelle sale italiane il 21 maggio, portando sul grande schermo una storia che mescola viaggio, mistero e presenze oscure. Il primo trailer ufficiale italiano ha già offerto un assaggio dell’atmosfera inquietante che caratterizzerà il film.

La tagline è già di per sé evocativa: oltre 130 milioni di persone partono ogni anno per un viaggio on the road, ma più di 15.000</strong non fanno ritorno. Un dato che introduce perfettamente il tono del racconto, costruito su una paura concreta che si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più oscuro e inspiegabile.

Un viaggio che diventa un incubo senza via d’uscita

La storia segue una giovane coppia impegnata in un viaggio su strada, inizialmente vissuto come un momento di libertà e scoperta. Tuttavia, tutto cambia quando i due assistono a un incidente stradale mortale, un evento traumatico che segna l’inizio di una spirale inquietante.

Convinti di aver lasciato alle spalle quella scena drammatica, i protagonisti riprendono il viaggio. Ma ben presto emerge una realtà diversa: qualcosa li ha seguiti. Una presenza silenziosa, invisibile, che si insinua nella loro quotidianità e trasforma ogni chilometro percorso in un passo verso l’ignoto.

Il film gioca proprio su questa tensione crescente, dove il confine tra realtà e incubo si fa sempre più sottile, portando i personaggi a confrontarsi con una minaccia che sembra impossibile da evitare.

Il ritorno di Øvredal e le aspettative sul film

Dietro la macchina da presa troviamo André Øvredal, regista già noto agli appassionati del genere per titoli come Autopsy e Demeter – Il risveglio di Dracula. Con Passenger, il cineasta torna a esplorare atmosfere oscure e claustrofobiche, affidandosi a una narrazione che punta più sulla tensione psicologica che sugli effetti spettacolari.

La sceneggiatura, firmata da Zachary Donohue e T.W. Burgess, costruisce un racconto lineare ma carico di suggestioni, in cui l’elemento sovrannaturale si inserisce gradualmente nella quotidianità dei protagonisti, amplificando il senso di inquietudine.

Il risultato atteso è un horror che unisce il fascino del road movie a una discesa progressiva nell’oscurità, dove il viaggio non è più sinonimo di libertà ma diventa una trappola da cui sembra impossibile uscire.