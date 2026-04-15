From arriva al capolinea | La serie mistero annuncia il finale con la stagione 5: il viaggio si chiude

Confermata la stagione 5 come conclusione definitiva: la storia si avvia verso risposte attese da anni

From si prepara a chiudere il suo percorso con una decisione ormai ufficiale: la serie terminerà con la stagione 5. L’annuncio arriva direttamente dai produttori esecutivi John Griffin, Jeff Pinker e Jack Bender, che hanno confermato l’inizio dei lavori sul capitolo finale, destinato a portare a compimento una narrazione costruita fin dall’inizio come un grande enigma.

La notizia arriva mentre cresce l’attesa per la quarta stagione, e segna un momento importante per i fan, che da tempo seguono una storia fatta di tensione, mistero e continui interrogativi. La promessa è chiara: il finale offrirà risposte, ma allo stesso tempo metterà in discussione ciò che si credeva di aver capito.

Un fenomeno nato dal passaparola

Debuttata nel febbraio 2022 su MGM+, From si è rapidamente trasformata in uno dei titoli più seguiti della piattaforma. La serie ha conquistato il pubblico grazie a una premessa inquietante: una città misteriosa da cui è impossibile fuggire, abitata da persone intrappolate e costrette a sopravvivere mentre creature minacciose emergono di notte.

Questo mix tra horror e fantascienza ha permesso alla serie di distinguersi, creando un universo narrativo in continua espansione. Il successo è cresciuto episodio dopo episodio, alimentato anche dal passaparola e dall’interesse per i numerosi misteri irrisolti. Tra questi, uno dei più discussi riguarda la figura del Man in Yellow, introdotta recentemente e già al centro di numerose teorie.

Verso un finale tra risposte e nuove domande

Con un cast guidato da Harold Perrineau e affiancato da attori come Catalina Sandino Moreno ed Eion Bailey, la serie ha costruito un racconto corale capace di mantenere alta la tensione nel tempo. Le riprese, realizzate a Halifax in Canada, hanno contribuito a creare un’atmosfera riconoscibile e coerente, diventata uno dei punti di forza della produzione.

Il confronto con Lost è stato inevitabile, anche per la presenza di parte dello stesso team creativo. Un paragone rafforzato dall’apprezzamento di Stephen King, che ha contribuito a dare ulteriore visibilità al progetto. Ora, con la conferma della quinta stagione come capitolo conclusivo, la serie si prepara a chiudere il cerchio, promettendo un finale capace di mettere insieme tutti gli elementi costruiti nel corso degli anni e di dare un senso definitivo a uno dei misteri televisivi più seguiti degli ultimi tempi.