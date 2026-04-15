Netflix sorprende tutti con una nuova serie | Big Mistakes conquista pubblico e critica: il motivo del successo

Arrivata senza clamore, è già tra i titoli più visti grazie a recensioni altissime e un mix narrativo vincente

Negli ultimi giorni una nuova serie ha rapidamente attirato l’attenzione degli abbonati Netflix, imponendosi come uno dei titoli più discussi del momento. Si tratta di Big Mistakes, una produzione arrivata in piattaforma quasi in sordina ma capace, nel giro di poche ore, di scalare le classifiche e conquistare sia il pubblico che la critica.

A confermare l’impatto immediato è anche il dato legato alle recensioni: la serie ha raggiunto un impressionante 95% su Rotten Tomatoes, segno di un’accoglienza estremamente positiva. Un risultato che riflette la capacità del progetto di distinguersi in un catalogo sempre più competitivo e ricco di proposte.

Una storia tra crime e commedia che funziona davvero

Alla base del successo c’è una formula narrativa che riesce a unire due generi spesso difficili da bilanciare: la commedia e il racconto poliziesco. Big Mistakes, composta da otto episodi, segue le vicende di Nicky e Morgan, due fratelli legati da un rapporto profondo ma accomunati da una certa goffaggine nelle scelte.

Il loro piano iniziale è semplice: mettere a segno un piccolo furto per aiutare la nonna in fin di vita. Tuttavia, quella che doveva essere un’azione senza grandi conseguenze si trasforma rapidamente in una serie di eventi fuori controllo. Tra decisioni sbagliate, inseguimenti e incontri pericolosi, i protagonisti si ritrovano intrappolati in una spirale criminale sempre più complessa, dove ogni errore genera conseguenze imprevedibili.

Cast, ritmo e reazioni del pubblico

Un altro elemento chiave è rappresentato dal cast, guidato da Dan Levy – già noto per Schitt’s Creek – insieme a Rachel Sennott. Accanto a loro spiccano anche Taylor Ortega e Laurie Metcalf, che contribuiscono a costruire un’atmosfera sospesa tra tensione e ironia, richiamando per certi aspetti produzioni come The Bear o il film Diamanti grezzi.

La serie mantiene un ritmo costante per tutta la sua durata, poco più di quattro ore complessive, rendendola perfetta per una visione concentrata. Le reazioni degli utenti confermano questa sensazione: molti parlano di una scoperta inattesa, altri arrivano a definirla un vero e proprio “capolavoro del suo genere”. Un entusiasmo che dimostra ancora una volta la capacità di Netflix di trasformare produzioni apparentemente minori in fenomeni capaci di catalizzare l’attenzione globale.