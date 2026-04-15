Lidia Poët arriva al finale | L’ultima stagione cambia tutto tra giustizia e scelte personali

La terza stagione chiude il percorso dell’eroina più moderna dell’Ottocento, tra battaglie legali e temi ancora attuali

La legge di Lidia Poët giunge al suo capitolo conclusivo con una terza stagione disponibile su Netflix dal 15 aprile 2026. Dopo il successo delle prime due stagioni, la serie chiude il percorso di una protagonista che, pur vivendo nel XIX secolo, continua a parlare con forza al presente. Lidia non è solo un personaggio storico, ma una figura capace di incarnare temi universali come la libertà, la giustizia e l’emancipazione.

Interpretata da una intensa Matilda De Angelis, la protagonista torna al centro della scena con una maggiore consapevolezza, ma anche con nuove fragilità. Questa stagione finale non rappresenta soltanto una conclusione narrativa, ma un vero punto di svolta, in cui ogni scelta ha conseguenze profonde sia sul piano personale che su quello professionale.

Una battaglia legale che diventa simbolo

Ambientata nel 1887, la nuova stagione ruota attorno a un caso giudiziario destinato a diventare centrale: quello di Grazia Fontana, accusata di aver ucciso il marito. Lidia decide di difenderla, sostenendo la tesi della legittima difesa in un contesto di violenza domestica, un tema estremamente delicato soprattutto per l’epoca. Questo processo non è solo una sfida legale, ma rappresenta uno scontro culturale con una società ancora incapace di riconoscere pienamente i diritti delle donne.

A rendere tutto ancora più complesso è la presenza del procuratore Pier Luigi Fourneau, interpretato da Gianmarco Saurino, che si trova sul fronte opposto. Il conflitto tra i due non è solo professionale, ma anche emotivo, mettendo alla prova un rapporto già fragile. Parallelamente, il ritorno del giornalista Jacopo Barberis riapre dinamiche irrisolte, inserendo nella storia un ulteriore livello di tensione.

Un finale tra storia, identità e futuro

La stagione finale amplia lo sguardo della serie, passando dalla dimensione individuale a quella collettiva. La battaglia di Lidia per il riconoscimento del diritto di esercitare la professione diventa simbolo di una lotta più ampia, che coinvolge istituzioni, opinione pubblica e cambiamenti sociali. In questo contesto, il ruolo del fratello Enrico Poët, ormai deputato, diventa cruciale nel tentativo di portare avanti una riforma concreta.

Allo stesso tempo, la serie non rinuncia a esplorare il lato più intimo della protagonista. Lidia resta una figura libera, distante da ogni compromesso, incapace di adattarsi alle convenzioni del suo tempo. Proprio questa sua natura la rende un personaggio sorprendentemente attuale, spesso definito una vera e propria “eroina punk”. Il finale non offre solo una chiusura narrativa, ma lascia una riflessione aperta: i diritti non sono mai definitivi e ogni generazione è chiamata a difenderli. Ed è forse questo il messaggio più potente che la storia di Lidia Poët continua a trasmettere.