Jumanji 3 cambia tutto | Il nuovo capitolo stravolge le regole tra gioco e realtà: cosa succederà davvero

Dal CinemaCon arrivano le prime immagini e un titolo che anticipa una svolta radicale per l’intera saga

A distanza di anni dall’ultimo film, il mondo di Jumanji torna al centro della scena con un progetto che promette di sorprendere il pubblico e ridefinire completamente le dinamiche della saga. Le prime anticipazioni arrivate dal CinemaCon hanno acceso l’interesse degli appassionati, mostrando un film che non si limiterà a proseguire la storia, ma che punta a cambiarne le fondamenta.

Il nuovo capitolo si intitola “Jumanji: Open World” e già dal nome lascia intuire un’evoluzione importante. Dopo una prima immagine diffusa nei mesi scorsi, le nuove sequenze presentate in anteprima offrono un’idea più chiara della direzione intrapresa: un racconto più ampio, ambizioso e capace di rompere gli schemi consolidati dei film precedenti.

Un ribaltamento totale tra gioco e mondo reale

La novità più significativa riguarda proprio il rapporto tra il mondo reale e quello del gioco. Se nei capitoli precedenti erano i protagonisti a entrare in Jumanji, questa volta accade l’esatto contrario: è il gioco a invadere la realtà. Le prime sequenze mostrate, introdotte da Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black, suggeriscono un contesto completamente fuori controllo, dove creature e pericoli si manifestano nel mondo reale, trasformando ambienti familiari in scenari imprevedibili.

Questo cambiamento segna un passaggio fondamentale per la saga, aprendo a possibilità narrative più complesse e spettacolari. Anche il funzionamento degli avatar sembra alterato: i personaggi appaiono infatti “bloccati” in una sorta di stato incompleto, come se il sistema del gioco fosse danneggiato. Questo elemento introduce una forte instabilità nella storia, aumentando la tensione e rendendo ogni situazione potenzialmente caotica.

Tra ritorni, identità e nuove sfide globali

Il tema dell’identità, già centrale nei capitoli precedenti, viene ulteriormente sviluppato. Gli attori saranno chiamati a interpretare versioni diverse dei loro personaggi, ampliando le dinamiche narrative e mantenendo quel mix di azione e ironia che ha caratterizzato il successo della saga. Tornano anche volti noti come Karen Gillan e Nick Jonas, insieme al gruppo di amici già protagonista delle precedenti avventure.

Questa volta, però, la posta in gioco si alza sensibilmente. Non si tratta più solo di sopravvivere all’interno del gioco, ma di salvare due mondi ormai sempre più connessi. Il film guarda anche al passato, includendo un omaggio al capitolo originale del 1995 con Robin Williams, rafforzando il legame tra le diverse generazioni della saga. Alla regia torna Jake Kasdan, mentre l’uscita è prevista per il 25 dicembre 2026, una data che conferma le grandi aspettative dello studio su quello che si preannuncia come uno dei film più importanti della stagione.