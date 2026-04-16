Settimana decisiva per lo streaming | Tra ritorni attesi e nuove storie cambia tutto: cosa guardare

Da Euphoria 3 alle nuove uscite su Netflix e Apple TV, le piattaforme rilanciano con titoli molto attesi

La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 segna un momento particolarmente ricco per lo streaming, con il ritorno di serie molto amate e l’arrivo di nuove produzioni pronte a catturare l’attenzione del pubblico. Tra tutte, spicca il debutto della terza stagione di Euphoria, uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, disponibile su NOW e HBO Max.

Accanto a questo grande ritorno, le principali piattaforme – da Netflix a Disney+, passando per Apple TV – propongono un’offerta variegata che spazia tra drama, commedia e docuserie, confermando ancora una volta la competizione sempre più intensa nel panorama dello streaming.

I titoli più attesi tra ritorni e novità

Su Netflix, uno dei debutti più importanti è quello della stagione finale de La legge di Lidia Poët, disponibile dal 15 aprile, con Matilda De Angelis pronta a chiudere il percorso del suo personaggio. Sempre sulla piattaforma arriva anche la seconda stagione di Beef – Lo scontro dal 16 aprile, con un nuovo cast guidato da Oscar Isaac e Carey Mulligan, mentre il 17 aprile segna il ritorno della commedia spagnola Machos Alfa con il suo quinto capitolo.

Su Apple TV, invece, debutta il 15 aprile il drama Margo ha problemi di soldi, con protagonista Elle Fanning, affiancata da Nick Offerman e Michelle Pfeiffer. La serie racconta una storia personale intensa, legata a scelte difficili e responsabilità improvvise.

Tra grandi ritorni e nuove proposte

Il titolo che catalizza maggiormente l’attenzione resta però Euphoria 3, disponibile dal 13 aprile con un episodio a settimana. La nuova stagione introduce un salto temporale di cinque anni, mostrando i protagonisti ormai adulti e alle prese con nuove sfide. Il ritorno di Zendaya nei panni di Rue rappresenta uno dei momenti più attesi per gli appassionati della serie.

Tra le altre novità, su Disney+ arriva il 19 aprile la docuserie Chernobyl: Inside the Meltdown, che ripercorre uno degli eventi più drammatici della storia recente a 40 anni dal disastro. Nel complesso, la settimana offre un mix equilibrato tra grandi produzioni e nuove storie, confermando come lo streaming continui a rinnovarsi con proposte capaci di intercettare gusti e interessi diversi.