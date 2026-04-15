White Lotus cambia scenario e tono | Dalla Thailandia alla Costa Azzurra tra lusso e mistero: cosa sta nascendo

Una foto ufficiale segna l’inizio delle riprese della stagione 4 e svela una nuova ambientazione esclusiva

The White Lotus si prepara a tornare con una quarta stagione che promette di rinnovare ancora una volta il suo universo narrativo. L’annuncio è arrivato attraverso una prima immagine ufficiale diffusa da HBO, che ha confermato l’inizio delle riprese e svelato la nuova ambientazione: la raffinata Costa Azzurra. Un cambio di scenario netto rispetto alle atmosfere della stagione precedente, che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la serie ideata da Mike White.

Dopo aver esplorato contesti esotici e spirituali, la produzione si sposta ora in una delle mete più iconiche del turismo internazionale. Tra panorami eleganti e località simbolo del lusso europeo, la nuova stagione promette di mantenere intatto il mix di tensione, satira sociale e mistero che ha reso la serie un fenomeno globale.

Tra festival, resort e nuovi intrecci

Le riprese si svolgeranno in diverse località della Riviera Francese, tra cui St. Tropez, Cannes, il Principato di Monaco e Parigi. Il cuore della narrazione sarà però legato al periodo del Festival di Cannes, elemento che potrebbe aggiungere una nuova dimensione alla storia, fatta di visibilità, potere e dinamiche sociali ancora più complesse.

Per la prima volta nella serie, l’azione si dividerà tra due resort distinti: il White Lotus du Cap, ricreato all’interno dell’Airelles Château de la Messardière, e il White Lotus Cannes, ambientato nel celebre Hôtel Martinez. Come da tradizione, gli ospiti arriveranno con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano, ma finiranno inevitabilmente coinvolti in un nuovo mistero destinato a emergere nel corso della settimana.

Un cast ricco per una stagione più ambiziosa

Il nuovo capitolo potrà contare su un cast particolarmente ampio e variegato. Tra i nomi più attesi spiccano Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan e Kumail Nanjiani, affiancati da numerosi altri interpreti pronti a dare vita a un mosaico di personaggi complessi e interconnessi.

Accanto a loro, il ritorno di volti noti e l’introduzione di nuove figure contribuiranno ad ampliare ulteriormente l’universo narrativo della serie. La formula resta quella che ha decretato il successo delle stagioni precedenti: un gruppo di individui apparentemente privilegiati, un contesto esclusivo e un evento destinato a incrinare ogni equilibrio. Con questa nuova ambientazione, The White Lotus punta a esplorare nuove dinamiche sociali, mantenendo intatta la sua capacità di raccontare il lato più ambiguo del lusso contemporaneo.