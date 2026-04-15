Tony Hadley torna in Italia | Due date a Milano tra grandi successi e nuove emozioni: cosa aspettarsi

Al Teatro Manzoni il 28 e 29 aprile 2026 uno dei simboli del pop internazionale celebra quarant’anni di carriera

Tony Hadley torna a esibirsi in Italia con un nuovo tour che farà tappa al Teatro Manzoni di Milano nelle serate del 28 e 29 aprile 2026 alle ore 20:45. Due appuntamenti attesi dai fan, che avranno l’occasione di riascoltare dal vivo una delle voci più riconoscibili del panorama pop internazionale, protagonista di una carriera che attraversa oltre quattro decenni.

L’artista britannico, emerso negli anni del movimento New Romantic, porterà sul palco uno spettacolo che unisce passato e presente, alternando i grandi successi che lo hanno reso celebre a nuove interpretazioni e brani più recenti. Un viaggio musicale che promette di coinvolgere il pubblico attraverso sonorità iconiche e atmosfere senza tempo.

Tra classici degli Spandau Ballet e carriera solista

Durante il concerto, Tony Hadley interpreterà alcuni dei brani più amati della sua ex band, gli Spandau Ballet, diventati veri e propri simboli di un’epoca. Tra questi spiccano “Through the Barricades”, “True” e “Gold”, canzoni che hanno segnato la storia del pop e continuano a essere riconosciute a livello internazionale.

Accanto a questi successi, spazio anche alla sua produzione da solista, con una selezione di brani che raccontano l’evoluzione artistica dell’interprete. Non mancheranno inoltre alcune cover iconiche, inserite in scaletta per arricchire ulteriormente uno spettacolo pensato per attraversare generazioni diverse e mantenere alta l’energia del live.

Un legame speciale con l’Italia

Il rapporto tra Tony Hadley e il pubblico italiano è da sempre particolarmente forte. Nel corso degli anni l’artista ha collaborato con diversi nomi della musica italiana, tra cui Caparezza e Nina Zilli, e ha preso parte a eventi televisivi di grande visibilità come il Festival di Sanremo 2019, dove ha affiancato Arisa sul palco.

Oltre all’attività live, la carriera di Hadley si è sviluppata anche in ambito teatrale e radiofonico. Tra i riconoscimenti più importanti spicca il Gold Badge della British Academy of Composers and Songwriters ricevuto nel 2005, mentre nel 2019 ha ottenuto un’onorificenza nella Queen’s New Year’s Honours List per il suo impegno benefico. I concerti milanesi rappresentano quindi non solo un ritorno sul palco, ma anche l’ennesima conferma di un percorso artistico capace di rinnovarsi restando fedele alla propria identità.