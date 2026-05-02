Gen V cancellata e assente | The Boys 5 ignora i protagonisti: il dettaglio che delude i fan

La chiusura dello spin-off pesa ancora di più dopo la mancata presenza nella stagione finale

La cancellazione di Gen V continua a far discutere, ma è con l’arrivo della quinta stagione di The Boys che la decisione appare ancora più difficile da accettare. Lo spin-off, nato tra lo scetticismo generale, si era trasformato rapidamente in una delle estensioni più riuscite del franchise, dimostrando di avere una propria identità e un forte legame con la serie principale. Proprio per questo, la sua assenza nel capitolo conclusivo lascia un vuoto evidente.

Nel corso delle sue due stagioni, Gen V aveva costruito una nuova generazione di personaggi, intrecciando le loro storie con gli eventi principali dell’universo narrativo. Un lavoro che sembrava destinato a culminare nella fase finale della saga, rendendo i protagonisti dello spin-off parte integrante dello scontro decisivo. Le aspettative, in questo senso, erano molto alte.

L’assenza dei personaggi cambia la percezione della storia

A distanza di diversi episodi dall’inizio di The Boys 5, i personaggi principali di Gen V non sono ancora apparsi. Una scelta che sorprende soprattutto alla luce del finale della seconda stagione dello spin-off, dove il loro coinvolgimento nella battaglia contro Homelander sembrava ormai inevitabile.

Per chi non ha seguito lo spin-off, questa mancanza potrebbe passare inosservata. Ma per gli spettatori che hanno seguito l’evoluzione di personaggi come Marie, Cate, Emma, Jordan e Sam, la sensazione è diversa. Il loro percorso narrativo appare improvvisamente sospeso, come se una parte importante della storia fosse stata messa da parte senza una vera conclusione.

Un’occasione mancata per chiudere davvero il franchise

La situazione risulta ancora più evidente osservando alcuni momenti chiave della stagione finale. In missioni ad alto rischio, dove ogni alleato potrebbe fare la differenza, l’assenza dei giovani protagonisti appare poco coerente con quanto costruito in precedenza. Personaggi presentati come potenzialmente cruciali vengono improvvisamente esclusi, ridimensionando il loro ruolo all’interno dell’universo narrativo.

La cancellazione di Gen V dopo la seconda stagione rende questa scelta ancora più pesante. Senza una terza stagione, le loro storie difficilmente potranno essere sviluppate in modo completo. Anche se alcune apparizioni dovessero arrivare nei prossimi episodi, il rischio è che risultino troppo brevi per dare un senso compiuto a quanto costruito.

Resta quindi una sensazione di incompiuto che accompagna la chiusura di un franchise tra i più seguiti degli ultimi anni. Un universo che aveva ampliato con successo il proprio racconto, ma che ora sembra aver rinunciato a sfruttare pienamente uno dei suoi elementi più promettenti.