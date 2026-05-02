Questa serie è meglio di Mercoledì, ma Netflix l’ha cancellata | Insurrezione da parte dei fan

Un successo di critica e pubblico non è bastato: la serie fantasy resta senza finale

Nel panorama delle serie Netflix, poche cancellazioni hanno lasciato un senso di incompiuto come quella di Lockwood & Co.. Uscita nel gennaio 2023, la serie ha saputo costruire un mondo originale e inquietante, ambientato in una versione alternativa della Gran Bretagna infestata dai fantasmi. Eppure, nonostante i risultati positivi, il progetto si è fermato dopo una sola stagione, alimentando un dibattito ancora aperto tra fan e appassionati del genere.

Il confronto con altri titoli di punta della piattaforma è inevitabile. Serie come Mercoledì hanno dominato l’attenzione globale, ma Lockwood & Co. ha registrato numeri molto competitivi, con un 93% di gradimento dalla critica e un 94% dal pubblico. Dati che raccontano una realtà diversa da quella che spesso guida le scelte produttive.

Un mondo originale e una narrazione costruita con precisione

La storia segue tre adolescenti — Lockwood, Lucy e George — capaci di vedere e affrontare entità soprannaturali che gli adulti non possono percepire. A Londra, i tre decidono di fondare una propria agenzia investigativa, cercando di competere con organizzazioni più grandi e strutturate. Una premessa semplice, ma sviluppata con grande attenzione ai dettagli.

Nel corso degli otto episodi, la serie costruisce una trama solida, bilanciando mistero, horror e dinamiche tra i personaggi. Le sequenze più intense non rinunciano a momenti davvero disturbanti, con scenari che enfatizzano il lato più oscuro della storia. Allo stesso tempo, l’intreccio principale si sviluppa con ritmo costante, senza dispersioni, mantenendo alta la tensione fino alla fine.

Un’occasione mancata per uno dei migliori adattamenti recenti

Uno degli elementi più apprezzati è stata la fedeltà all’opera originale. La serie è tratta dai romanzi di Jonathan Stroud, pubblicati tra il 2014 e il 2017, e la prima stagione combina gli eventi dei primi due libri. Nonostante alcune semplificazioni, il risultato è stato considerato uno degli adattamenti più riusciti disponibili in streaming, capace di mantenere l’atmosfera britannica, il tono oscuro e l’ironia tipica dell’autore.

Proprio per questo, la decisione di interrompere la serie ha lasciato molti spettatori insoddisfatti. Secondo le stime, sarebbero bastate altre due stagioni per completare l’intero arco narrativo. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: una petizione online ha superato le 50.000 firme, segno di un interesse ancora vivo a distanza di tempo.

Oggi Lockwood & Co. resta un esempio di come anche una serie apprezzata possa non trovare spazio nel lungo periodo. Un progetto che ha dimostrato solidità, identità e potenziale, ma che non ha avuto il tempo necessario per svilupparsi fino in fondo, lasciando agli spettatori solo una parte di una storia che prometteva molto di più.