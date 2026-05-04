Rosa Elettrica arriva su Sky | Trama del thriller che attraversa l’Italia: Maria Chiara Giannetta nel crime adrenalinico

Maria Chiara Giannetta guida un crime on the road tra fuga, identità e scelte estreme

Rosa Elettrica è il nuovo thriller targato Sky Original che debutta dall’8 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Una serie in sei episodi che mescola azione, tensione e dimensione emotiva, costruendo una storia che va oltre il classico crime per diventare un racconto di trasformazione personale.

Al centro della vicenda c’è Rosa Valera, interpretata da Maria Chiara Giannetta, una giovane agente sotto copertura alle prese con una missione più grande di lei. Quello che inizia come un incarico delicato si trasforma rapidamente in una fuga disperata, tra verità nascoste e scelte che mettono in discussione ogni certezza.

Una fuga senza regole tra criminalità e verità nascoste

Rosa è una poliziotta del Nucleo Operativo Protezione Testimoni, pronta a mettersi alla prova con il suo primo incarico. Le viene affidato Cocìss, giovane e pericoloso esponente del clan Incantalupo, sospettato di un omicidio che potrebbe scatenare una guerra tra organizzazioni criminali rivali.

Il ragazzo, consapevole di avere i giorni contati, decide di collaborare con la polizia. Tuttavia, qualcosa nell’operazione non torna. Rosa si trova davanti a una scelta decisiva: obbedire agli ordini o fidarsi del proprio istinto. La sua decisione cambierà tutto.

Con un gesto impulsivo, decide di sottrarre Cocìss a un destino già scritto, dando inizio a una fuga attraverso l’Italia. I due diventano alleati forzati, inseguiti sia dalla criminalità organizzata sia da chi dovrebbe proteggerli. In un contesto dove nessuno è davvero affidabile, l’unica possibilità di sopravvivere è fidarsi l’uno dell’altra.

La serie costruisce così un racconto dinamico, dove l’azione si intreccia con la crescita dei personaggi. Il vero nemico, però, non è solo esterno: è anche interiore, fatto di paure, traumi e scelte difficili da accettare.

Il cast e un viaggio visivo tra le regioni italiane

Accanto a Maria Chiara Giannetta, il cast include Francesco Di Napoli nel ruolo di Cocìss, figura instabile e imprevedibile, e Francesco Foti nei panni del magistrato Paolo D’Intrò, simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

Completano il gruppo Elena Lietti nel ruolo del vicequestore Reja, rigida e ambiziosa, Federico Tocci come Morano, collega e punto di riferimento per Rosa, e Antonia Truppo nei panni di Nunzia Serafino, detta “Mamma Camorra”, una delle figure più potenti e temute della storia. Presente anche Pasquale Esposito, che interpreta il boss latitante Saro Incantalupo.

La serie, diretta da Davide Marengo, punta su uno stile visivo molto curato. Il viaggio dei protagonisti attraversa diverse regioni italiane, da Napoli all’Emilia-Romagna fino al Trentino-Alto Adige, trasformando le location in veri elementi narrativi.

Tra paesaggi urbani e naturali, la fuga diventa anche un percorso simbolico, che accompagna i personaggi verso una maggiore consapevolezza di sé. Con un mix di crime, azione e momenti emotivi, Rosa Elettrica si presenta come una delle proposte più originali della stagione televisiva, capace di unire ritmo e profondità in un racconto che punta a lasciare il segno.