Arriva nei cinema di tutto il mondo, il 18 ottobre, un evento unico riservato alle sale cinematografiche: il film concerto “Metallica & San Francisco Symphony: S&M22”. I Metallica e la San Francisco Symphony si sono riuniti infatti al nuovo Chase Center di San Francisco per celebrare il 20 ° anniversario del loro spettacolo S&M (Symphony & Metallica).

I concerti originali di S&M furono eseguiti dai Metallica e dalla San Francisco Symphony e condotti dal compianto Michael Kamen nella primavera del 1999 al Berkeley Community Theatre. Il concerto S&M² del 2019, in programma a settembre, conterrà sia le prime esibizioni dal vivo realizzate 20 anni dopo sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica e della San Francisco Symphony scritte dopo il concerto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin.

L’evento sarà proposto nelle sale italiane solo il 18 ottobre (elenco sale a breve su www.nexodigital.it e prevendite aperte dal 18 settembre) per offrire ai fan la possibilità di ritrovarsi insieme per festeggiare la band.

