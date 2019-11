Nelle domeniche di dicembre 2019 Villa Arconati-FAR spalanca i suoi portoni all’arrivo del Natale: l’atmosfera unica del periodo più magico dell’anno sarà resa indimenticabile nella Villa delle meraviglie!

Caldarroste e vin brulé, dolci e cioccolata calda, caramelle e zucchero filato e un caldo e accogliente Brunch di Natale. Un piccolo mercatino di Natale con produttori artigianali selezionati lombardi. I lavoretti di Natale preparati dai bimbi. Il Natale dei secoli passati rivive nelle nobili sale. Novità di quest’anno sarà l’esposizione di uno splendido Presepe napoletano.

Aspettando l’arrivo di Babbo Natale… domenica 15 dicembre!

La collaborazione tra Fondazione Augusto Rancilio e l’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede Milano – Lainate porterà per la prima volta in Villa Arconati-FAR un grandioso Presepe in stile Napoletano, creato dai soci della sede Aiap Milano-Lainate. La bellezza della Villa e del luogo espositivo, con la forza espressiva del Presepio Napoletano, riempiranno di stupore i visitatori allietandone le festività natalizie.

Non mancheranno gli elfi di Babbo Natale pronti ad aspettare grandi e piccini per realizzare insieme dei bellissimi addobbi per decorate l’albero di Natale, biglietti natalizi, centritavola per il pranzo o il cenone…non con materiali qualsiasi, bensì con il legno delle potature degli alberi del giardino della Villa.

Inoltre, sotto il Loggiato una selezione di espositori scelti tra le migliori realtà artigianali lombarde daranno vita al piccolo Mercatino di Natale della Villa, per chi desidera portarsi a casa un pensierino di Natale che sostenga i piccoli produttori.

Anche nel Bookshop di Villa Arconati-FAR si potranno trovare tanti oggetti realizzati a mano grazie alla collaborazione con realtà artigianali e sociali del territorio, che collaborano con Fondazione Augusto Rancilio per creare prodotti unici ed esclusivi: asciugamani ricamati, gioielli con pietre semi-preziose di ispirazione barocca, candele profumate con decorazioni dorate e argentate, addobbi in ceramica per l’albero di Natale, marmellate, miele ed altri prodotti di agricoltura biologica…e tanto altro, per regali di Natale esclusivi e dello spirito solidale.

La tradizione del Natale si perde nella nebbia dei tempi… ma ancora oggi affascina con storie e usanze dal sapore antico, che ancora oggi hanno un fascino incantato. Proprio come un tempo, alcune sale della villa si animeranno con gli antichi ospiti dei proprietari che qui venivano a festeggiare, mostrandoci usi e costumi passati.

E gli antichi padroni di casa vi accompagneranno alla scoperta della magica atmosfera della Villa in esclusive visite guidate dal sapore antico.

Da non perdere domenica 1 e 8 dicembre l’esclusivo giro in carrozza alla scoperta della bellezza delle prospettive e dei berceaux che si svestono della vegetazione, per accogliere la bruma e l’eleganza del gelo, i visitatori potranno vivere in modo davvero unico il giardino di Villa Arconati-FAR.

E al calare della notte il giardino si veste di un’atmosfera incantata!

La Sala Museo, che accoglie i visitatori per il Brunch, sarà vestita a festa per l’occasione della calda e accogliente atmosfera natalizia. Il Brunch si articolerà su 2 turni (12.00 – 13.30 e 13.30 – 15.00) per poter offrire a tutti la possibilità di pranzare nella magica atmosfera natalizia. È consigliata la prenotazione (msg Whatsapp al 393.6638140)

Anche il Caffè Goldoni si vestirà della magica atmosfera di Natale e offrirà una accogliente sala da tè dove si potrà gustare una deliziosa merenda di Natale con bevande calde, cioccolata, fette di torta, biscotti e naturalmente i tipici dolci natalizi!

E nella Corte Nobile caldarroste e vin brulé.

Inoltre domenica 15 dicembre: Babbo Natale arriva in Villa! Nel suo lungo viaggio dal Polo Nord verso le case di tutti i bimbi del mondo, quest’anno Babbo Natale ha deciso di venire a riposarsi nella Sala Rossa per qualche ora, quindi attende tutti i bambini e le loro famiglie per ricevere le loro letterine e fare merenda insieme! Appuntamento alle ore 15.00, dunque, per incontrare il nostro caro Babbo!!!

INFO:

LE DOMENICHE DI NATALE IN VILLA

Domenica 1 – 8 e 15 dicembre 2019

dalle 11.00 alle 18.00

Ingresso adulti € 7,00

Famiglia fino a 3 persone di cui almeno 1 bambino sotto i 13 anni € 15

Famiglia fino a 5 persone di cui almeno 2 bambini sotto i 13 anni € 20

Visita guidata € 4,00 (gratuito per ragazzi fino ai 13 anni)

Visita guidata con guida in abito d’epoca € 6,00 (gratuito per ragazzi fino ai 13 anni)

Per informazioni: +39.393.8680934 – www.villaarconati-far.it | Facebook e Instagram

L’intero ricavato dei biglietti d’ingresso è devoluto a sostegno dei progetti culturali e sociali di Fondazione Augusto Rancilio.