Come spendere mille miliardi di dollari di Rowan Hooper. Un manuale pratico per salvare il mondo

Vi siete mai chiesti cosa fareste se foste in possesso di una grossa somma di denaro? Per esempio come spendereste 1000 miliardi di dollari?

Sapevate dell’esistenza di metodi pratici per risolvere i principali problemi che affliggono il mondo contemporaneo.

Se cercate risposte a domande del tipo: Come risolvere la crisi climatica? Come debellare la fame nel mondo?

Come spendere mille miliardi di dollari per risolvere i più grandi misteri della scienza e salvare il mondo è il libro che fa per voi.

Si tratta di un saggio scritto da Rowan Hooper edito da Il Saggiatore di facile lettura e ironico che riesce a spiegare in modo chiaro e pratico come investire tanti soldi.