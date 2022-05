“Tutto il mondo è un palcoscenico”: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo al Teatro Manzoni

“Tutto il mondo è un palcoscenico” vi aspetta al Teatro Manzoni di Milano, il 19 e 20 maggio 2022. Uno spettacolo scritto e diretto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo che riserverà grandi sorprese.

“Tutto il mondo è un palcoscenico” può essere introdotto da questa citazione di William Shakespeare in “Come vi piace”: “Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti”. Quasi a sottolineare che la vita di ognuno di noi sia una sequenza di scene e controscene.

Il teatro allora diventa il luogo ideale per parlare delle debolezze, ma anche e soprattutto delle straordinarie qualità del genere umano.

Lo scopo è di raccontare la vita del drammaturgo inglese che ha regalato all’umanità

l’immaginazione. Perché ebbe tanto successo ai suoi tempi? E perché ancora oggi è così

attuale?

Per rispondere a queste domande prendete una scena e metteteci un navigato affabulatore ed un comico di razza. Aggiungeteci un cavallo di battaglia, una scimmia con la banana in mano ed un omaggio alla canzone neomelodica. Agitate per bene e poi farcite con il giovane Amleto, Romeo e Giulietta, una lavatrice stesa al sole ed un’aria di Verdi. Otterrete il succo concentrato del nuovo show di Solfrizzi e Stornaiolo.

Uno spettacolo per chi ama il teatro in generale e quello comico in particolare. Ma soprattutto uno spettacolo per quelli che avrebbero preferito rimanere a casa, stravaccati sul divano. Cambieranno idea.

INFO

Teatro Manzoni- Milano

19 e 20 maggio 2022 – ore 20,45

BIGLIETTI

Prestige € 25,00 – Poltronissima € 23,00 – Poltrona € 18,00

Poltronissima Under 26 anni € 18,00