“Rapporti completi con 3 persone in questo studio”: tremenda rivelazione a Uomini e Donne

La rivelazione è stata fatta durante una puntata del famosissimo programma di Maria De Filippi lasciando di stucco tutti gli spettatori. I fan della trasmissione sono rimasti a bocca aperta.

Ancora una volta il programma più seguito di Maria De Filippi finisce al centro di una notizia sconvolgente, una rivelazione che è stata fatta proprio durante una delle puntate del programma che conduce. Ma di cosa si è trattato? Più di una volta sono nate delle discussioni, proprio all’interno di uno dei suoi programmi più seguiti di sempre.

Uomini e Donne, come tutti sanno si basa su una sorta di rivisitazione del Gioco delle coppie dove i partecipanti cercano di avere una possibilità in più per trovare finalmente l’uomo e la donna con cui dividere la propria vita, solo che in questo caso tutti i concorrenti possono guardarsi e potersi scegliere a carte scoperte. Oppure, quantomeno, vivere dei momenti felici.

Proprio nel dating show in questione più di una volta si parla di lei. Della dama Gemma Galgani.

Quest’ultima infatti, nonostante sia nel programma da diversi anni, sembra non essere riuscita ancora a trovare l’uomo adatto per lei. Infatti, 12 anni fa, è iniziata la sua avventura a Uomini e Donne. Programma che sembra ancora non averla soddisfatta, per quanto riguarda la ricerca dell’uomo perfetto.

Quello che viene a galla è sconvolgente

Nonostante siano diverse di relazioni da lei vissute, attualmente la donna è single. Una situazione che sembra essere poco veritiera per gli opinionisti in quanto, in molti ormai, credono che Gemma non sia alla ricerca di un uomo con cui vivere. Molto più semplicemente credono che abbia intenzione di sfruttare la sua popolarità per essere corteggiata da uomini sempre più giovani e aitanti.

Ed è proprio per questo motivo che nell’ultimo periodo Gemma Galgani ha addirittura scelto di rivolgersi alla chirurgia estetica volendo aumentare di qualche taglia il seno, sistemando gli zigomi e dando una gonfiatina alle labbra. Ormai il suo modus operandi è sempre lo stesso. All’inizio, Gemma si mostra entusiasta della relazione e di tutte le attenzioni che riceve, dopo un po’ perde interesse e inizia a sottolineare tutti i difetti e le mancanze, dando vita a delle discussioni campate in aria.

Queste situazioni portano i cavalieri a smettere di corteggiarla. Tutto ciò è accaduto anche con l’ultima storia di cui l’abbiamo vista protagonista, una situazione in cui era stata corteggiata da Costabile. Anche in tale occasione il tutto è finito in malora, proprio per pretese insensate della dama.

Data questa situazione e il ripetersi di certi meccanismi Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono sentiti liberi di esprimere un loro parere. I due infatti sono d’accordo sul fatto che, Gemma, ormai accetti le avance solo di ragazzi giovani e belli. Infatti i due affermano che, l’intenzione di Gemma, è quella di sfruttare il corteggiamento da uomini maturi soltanto per essere al centro dello studio.

Ed è proprio lei che rivela un dettaglio sconcertante. Infatti è la stessa Gemma Galgani ad avere affermato, come leggiamo su piudonna, una situazione particolare. “Ho avuto rapporti completi con sole 3 persone in questo studio”.

Una dichiarazione che avvalora, ancora di più, quanto detto fino ad ora. Ovvero che, viste le numerose relazioni che lei ha vissuto, sembra strano che soltanto 3 siano gli uomini che le hanno fatto perdere la testa.