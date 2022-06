Spider-Man: No Way Home, il film torna al cinema con le scene tagliate

Aspettatevi di vedere molti di più su Peter 1, Peter 2 e Peter 3! Spider-Man: No Way Home torna al cinema a settembre nella sua versione estesa.

I Marvel Studios hanno avuto un 2022 da urlo con uscite come Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Tuttavia, i fan dei fumetti di tutto il mondo non ne hanno mai abbastanza della pellicola più importante del 2021, Spider-Man: No Way Home. Questo film che chiude la trilogia è stato il primo dopo la pandemia a superare il miliardo di dollari al botteghino.

Ma soprattutto, ha realizzato il sogno di ogni fan di Spider-Man, riunendo per la prima volta le versioni di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. No Way Home è uscito in Blu-ray ad aprile, ma ora Sony Pictures ha annunciato una nuova versione del film, intitolata Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version, che arriverà nelle sale il 2 settembre.

La riedizione è stata annunciata in un breve video spiritoso pubblicato sulle pagine dei social media di Spider-Man e mostra tutti e tre gli Spider-Man preferiti dai fan dandoci un assaggio di ciò che ci aspetta, con un nuovo dialogo dello Spider-Man di Garfield nel finale che dice “dovremmo rifarlo”. Il Wall Crawler di Maguire è allegramente d’accordo con lui. Questa nuova edizione del film contribuirà a celebrare il 60° anniversario di Spider-Man e i 20 anni del multiverso cinematografico del personaggio.

La “fan cut”, come annunciato, conterrà scene eliminate ed estese. Non è dato sapere quanto questo taglio aggiungerà, ma i fan stanno per ottenere di più di ciò che ha reso questo film così speciale. Vedere Holland, Garfield e Maguire insieme in costume è stato un sogno. Sei mesi dopo è ancora difficile credere che sia successo.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

L’elemento multiverso di questo film è riuscito in qualche modo ad aggiungere un cuore significativo a questa folle avventura senza togliere nulla al viaggio di Holland come Spider-Man.

Gli extra dietro le quinte del Blu-ray ci hanno mostrato alcuni scorci di scene che non sono state inserite nel montaggio finale del film. Tra queste, una ripresa dello Spider-Man di Maguire che combatte contro il Green Goblin di Willem Dafoe. È sicuro che lo vedremo in questo nuovo montaggio, perché i due non hanno mai interagito insieme nel film, nonostante Goblin pugnali in modo straziante la sua versione di Spider-Man alle spalle nel finale.

Comunque sia, questo annuncio farà sicuramente fremere il senso del ragno di ogni fan. Soprattutto se si considera che lo Spider-Verse della Sony crescerà presto con film in uscita come Kraven il cacciatore e Madame Web.

Sappiamo che febbraio era uscita una lista delle scene tagliate che sarebbero dovute essere inserite nell’edizione home video, a questo punto sembra proprio che la Marvel abbia deciso di conservarle proprio per la riedizione cinematografica e sarebbero le seguenti:

Scena dell’interrogatorio estesa – 2:25

Un giorno di Peter alla Midtown High – 5:25

Montaggio nell’Undercroft – 1:35

L’ottimo avvocato di Happy – 1:35

Gli Spidey chiacchierano – 4:25

Alla fine la domanda è, siete disposti a ricomprare il biglietto per rivederlo con le scene eliminate?