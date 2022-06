Una clip di Only Murders In The Building 2 mostra il trio alla commemorazione di Bunny

Una nuova clip di Only Murders in the Building 2 vede Oliver, Charles e Mabel ricevere un’accoglienza non proprio calorosa alla commemorazione di Bunny.

Only Murders in the Building è stata pubblicata su Hulu l’anno scorso e su Disney+ in italia, si è subito assicurata il posto di commedia più vista di sempre del servizio di streaming. Con l’attesissima seconda stagione in arrivo sugli schermi la prossima settimana, il pubblico si sta preparando per il ritorno di Oliver Putnam di Martin Short, Charles-Haden Savage di Steve Martin e Mabel Mora di Selena Gomez, mentre il gruppo affronta la prossima indagine su un omicidio. Questa volta, però, il trio si troverà al centro.

A pochi giorni dall’uscita della seconda stagione Hulu ha pubblicato un’emozionante sneak peek della seconda stagione di Only Murders in the Building, che anticipa le conseguenze dei momenti finali della prima stagione.

La clip mostra Oliver, Charles e Mabel mentre arrivano alla cerimonia funebre della loro amministratrice di condominio Bunny. Ognuno di loro porta un regalo, mentre Oliver può essere visto registrare gli eventi sul suo telefono, probabilmente per essere utilizzato come materiale per il podcast in seguito. I tre vengono accolti con immediato sdegno, mentre spiegano di essere lì solo per rendere omaggio.

La prima stagione di Only Murders in the Building si è conclusa con un cliffhanger incredibilmente drammatico, dopo che Mabel è stata trovata in piedi davanti al corpo di Bunny, mentre il trio è stato portato via in auto dalla polizia, ritenuta in qualche modo coinvolta nel tragico crimine. Sebbene sia quasi certo che non ci sia Mabel dietro l’omicidio dell’amministratore di condominio antagonista di Arconia, la clip offre un assaggio dell’accoglienza generalmente sospettosa che il trio dovrà affrontare al ritorno dall’interrogatorio della polizia.

Molti sperano che la seconda stagione di Only Murders in the Building possa replicare le stesse qualità che hanno reso la prima stagione un successo così grande, questa clip certamente conferma il tono dell’umorismo dello show in futuro. Con un cast ricco di attori del calibro di Cara Delevingne, Amy Schumer e Shirley MacLaine, sembra che il pubblico avrà molto da aspettarsi man mano che lo show procede nel suo nuovo mistero.

Per il momento, non manca molto al ritorno sugli schermi della banda di criminali preferiti: Only Murders in the Building uscirà il 28 giugno.