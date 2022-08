John Wick 4 e 5 non sono stati girati contemporaneamente, ecco perché

Le riprese simultanee di John Wick: Capitolo 4 e Capitolo 5 avrebbero stancato il regista Chad Stahelski, il quale ha dichiarato di aver bisogno di una “pausa creativa”.

Il regista di John Wick Chad Stahelski spiega perché John Wick 4 e John Wick 5 non sono stati girati in contemporanea. Stahelski è stato una delle forze trainanti della serie di John Wick, dirigendo tutti e tre i primi film e producendo John Wick: Capitolo 3 – Parabellum.

Ora torna alla serie con John Wick: Chapter 4, di cui è regista e produttore. L’uscita di John Wick: Chapter 4 è prevista per il 2023.

Quando i film John Wick: Capitolo 4 e John Wick: Capitolo 5 sono stati annunciati, inizialmente era previsto che venissero girati contemporaneamente.

Questa strategia è diventata comune per i grandi film in franchising, che girano due o più film contemporaneamente e poi li fanno uscire a uno o due anni di distanza l’uno dall’altro (ad esempio, Il Signore degli Anelli, Avatar).

In seguito, però, il team creativo dei film di John Wick ha deciso di dividere le riprese del quarto e del quinto capitolo. John Wick: Capitolo 4 è in fase di post-produzione, mentre non sono ancora stati resi noti aggiornamenti sulla produzione di John Wick: Capitolo 5.

Stahelski ha parlato della decisione di dividere le riprese di John Wick: Capitolo 4 e John Wick: Capitolo 5 in una recente intervista a ComicBook. In breve, i progetti erano troppo impegnativi da portare avanti contemporaneamente.

Stahelski ha approfondito questo punto, spiegando che il fatto di prendere un “respiro creativo” tra un film e l’altro fa sì che ogni nuova storia di John Wick sembri ancora più “fresca”. Riconosce che “altri franchise” hanno utilizzato questo metodo, girando contemporaneamente, ma non lo ritiene adatto al suo processo creativo.

Stahelski cerca di “cambiare coreografi e ruotare le squadre di stuntman letteralmente in ogni film”, rendendo la logistica delle riprese back-to-back ancora più complicata.

Così racconta, “Sembra che negli altri franchise che ci hanno provato, sembra che la stessa cosa sia stata fatta di nuovo, giusto? Come se non ci fossero nuove influenze. A volte hai bisogno di un respiro creativo per inventare cose nuove. Altrimenti mi stressa l’idea di fare due film invece di uno veramente buono. Non sono così brillante. Non sono così intelligente. Non sono così bravo come regista da proiettare la mia visione per anni nel futuro e fare due grandi film.

In questo modo, cambio coreografi e squadre di stuntman in ogni film e cerchiamo sempre di essere creativamente migliori. E cerchiamo di superare noi stessi rispetto all’ultima volta. Penso che sarebbe ingiusto nei confronti della nostra fan base e della proprietà in generale allungare i tempi in nome dell’efficienza o dell’efficienza finanziaria o creativa. Preferisco farlo, prendere una pausa, rimetterci in sesto, analizzare i nostri errori e capire cosa ha funzionato e cosa no”.

I commenti di Stahelski danno un’ulteriore visione del processo creativo del regista e infondono un certo livello di fiducia nei sequel di John Wick. Stahelski è chiaramente preoccupato di allontanarsi dai film di franchising ripetitivi che “sembrano solo la stessa cosa fatta di nuovo”.

Girando John Wick: Capitolo 4 e John Wick: Capitolo 5 separatamente, il team creativo può evitare la potenziale inerzia di rimanere nell’identico mondo di un film e assicurarsi che ogni film affronti aspetti unici dell’universo.

Prendendo “una pausa” e “analizzando i [loro] errori” per “vedere cosa ha funzionato e cosa no”, il team creativo può impegnarsi in un processo di pensiero critico riguardo al franchise e agli strumenti di regia più efficaci per renderlo grande, facendo presagire la qualità di John Wick: Capitolo 5 dopo le riprese del quarto capitolo.

Con John Wick: Capitolo 5 ancora in sospeso, il team creativo avrà ampie possibilità di prendere nuove decisioni e di esaminare il materiale del franchise esistente. Inoltre, il franchise di John Wick avrà ancora più materiale su cui lavorare con l’uscita del film spinoff Ballerina, interpretato da Ana de Armas, il prossimo anno.

Con l’espansione dell’universo di John Wick, l’eventuale regista (che non è ancora stato dichiarato ufficialmente come Stahelski) e il team creativo di John Wick: Capitolo 5 avranno molto da fare dopo aver realizzato John Wick: Capitolo 4. Si spera che gli aggiornamenti sul quinto film, compresi i tempi di produzione o la data di uscita, arrivino presto.