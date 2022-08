Gatta Morta è il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani all’Arena Milano Est

Sul palco dell’Arena Milano Est arriva Gatta Morta, il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, un one-woman-show imperdibile.

Con il suo elegante cinismo, l’attrice romana, volto noto de La TV delle Ragazze e simbolo della comicità femminil-femminista, sotto le stelle dell’arena estiva più grande di Milano, porta in scena, sulla base delle sue riflessioni da pandemia, le pari opportunità… “che spesso non sono né tanto pari, né molto opportune”. E conduce il pubblico, senza distinzioni di sesso, dritto nelle sabbie mobili del nostro tempo.

Gatta Morta è il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, scritto con Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli.

In tournée dopo la pandemia, del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati costretti svela con lucida abilità i risvolti comici. Con personaggi e sketch inediti, la Reggiani regala la sua personale ricetta contro il Covid: una dose d’urto di buonumore, che mascherine e disinfettante non sanno dare. Protagoniste dello spettacolo, tema tanto caro al volto simbolo della comicità al femminile più agguerrita, sono le pari opportunità… che spesso non sono né tanto pari, né molto opportune.

Gatta Morta –in scena all’Arena Milano Est il 30 agosto- è un one-woman-show che schiera sul palco attualità e costume, informazione e politica, nel tipico stile a tutto campo dell’artista, che alza il sipario su un diario di quotidiane follie.

Tra brucianti monologhi e ciniche riflessioni, ecco sfilare nuovi personaggi come Ilaria Capua, perché senza virologi oggi non c’è show, Concita De Gregorio in quota al giornalismo, Vittorino Andreoli, psichiatra che aiuta a capire i tempi che viviamo. Accanto a loro, star del circo mediatico e seducenti ministri della provvidenza. Tutti uniti e soprattutto vaccinati per spiegarci la vita al tempo della pandemia.

Perché Gatta Morta? La Reggiani tiene a precisare che non si identifica col titolo del suo show, ma che anzi prende a pretesto la definizione di gatta morta, termine negativo riservato alle (sole) donne che si fingono fragili e ingenue per manipolare gli altri (se a farlo è l’uomo, tutto volge al positivo e si parla di simpatico seduttore), per raccontare le sabbie mobili del nostro tempo, l’incerto confine tra vero e falso, sentimenti e risentimenti, buoni visi e cattivi giochi.

Ne esce una fotografia ad alta definizione dell’oggi, scattata per ritrovarsi con un sorriso, o meglio, una fragorosa risata. Alla faccia delle gatte morte, che non se ne abbiano a male.

FRANCESCA REGGIANI – GATTA MORTA

Di Valter Lupo, Francesca Reggiani, Gianluca Giugliarelli e con Linda Brunetta. Savà Produzioni Creative.

DA SAPERE

– Inizio spettacolo ore 21, costo 20 euro.

– Biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

– Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

L’arena in pillole

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti, in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it