White Noise, Adam Driver e Greta Gerwig affrontano l’assurda normalità nel nuovo trailer

Adam Driver e Greta Gerwig sono i protagonisti del prossimo film in uscita su Netflix, in anteprima alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto.

Un nuovissimo teaser trailer di White Noise, il prossimo film del regista di Storia di un matrimonio Noah Baumbach, verrà rilasciato solo una settimana prima della sua anteprima come film di apertura della 79ª Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto.

Il nuovissimo trailer è il primo per il prossimo film che vedrà la star di Storia di un matrimonio Adam Driver riunirsi con Baumbach nel ruolo del protagonista, il professor Jack Gladney, un insegnante di studi hitleriani in un college di arti liberali terrorizzato dal concetto di morte.

Nel corso della storia, lui e la sua famiglia devono affrontare la propria mortalità dopo un “evento tossico trasportato dall’aria” vicino a casa sua, che porta la sua famiglia a separarsi e la sua paura a diventare un’ossessione per la morte. Come rivela il trailer, la famiglia deve affrontare un’assurda normalità in questo mondo stranamente perfetto e terribilmente sbagliato.

Il film in uscita sarà un adattamento dell’omonimo romanzo satirico del 1985 scritto da Don DeLillo. Questo romanzo ha fatto vincere a DeLillo il National Book Award per la narrativa ed è spesso considerato il suo lavoro di svolta, con il romanzo e la vittoria del premio che gli hanno permesso di ottenere un ampio riconoscimento come autore.

Questo romanzo è stato il punto di partenza per la sua acclamata e prolifica carriera di scrittore, affronta molti temi legati alla morte e al consumismo, tutti presentati in uno stile del tutto peculiare di DeLillo.

Accanto a Driver c’è Greta Gerwig nel ruolo della moglie di Gladney, Babette, anch’essa spaventata a morte dal concetto di… beh, di morte. La Gerwig non è nuova alla collaborazione con Driver e Baumbach, dato che il trio ha già lavorato insieme a Frances Ha, film del 2012 del regista.

Baumbach e Gerwig hanno recentemente collaborato come co-sceneggiatori nel film Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling. Per quanto riguarda Driver, i suoi progetti più recenti sono stati The Last Duel e House of Gucci di Ridley Scott nel 2021, mentre altri progetti imminenti includono il ruolo di Enzo Ferrari nel film Ferrari di Michael Mann, le cui riprese sono iniziate la scorsa settimana qui in Italia.

Oltre a essere il regista di White Noise, Baumbach sarà anche sceneggiatore del film e produttore insieme a David Heyman e Uri Singer. Nel cast, oltre a Driver e alla Gerwig, ci saranno anche star del calibro di Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger. Il film è prodotto da Passage Pictures e Heyday Films.

White Noise sarà presentato in anteprima come film d’apertura alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto e sarà distribuito su Netflix nel corso dell’anno.