Avatar torna al cinema in una modalità sorprendente in attesa del sequel

Avatar è già pronto per essere rilanciato e proposto in una nuova versione, grazie ad un trailer mozzafiato. L’apprezzamento e l’emozione saranno assicurati, in attesa del sequel Avatar 2: La via dell’acqua.

È uscito il trailer del film Avatar, aggiornato e in versione 4K che lascia stupiti e meravigliati. Un assaggio di quello che uscirà, per breve tempo, nelle sale il 23 settembre 2022. Un modo per rilanciare e riproporre un film che nel 2009 ha conosciuto un successo straordinario. E per anticipare l’uscita di Avatar 2: La via dell’acqua, in programma per il 14 dicembre 2022.

Avatar è il film dei record, campione di incasso a livello mondiale, circa 2.847.397.339 dollari, e vincitore di molteplici premi, tra cui tre premi Oscar nel 2010 per la miglior fotografia, la miglior scenografia e i migliori effetti speciali.

Una rivelazione firmata James Cameron che a breve tornerà per far provare i brividi e lo stupore del pianeta Pandora e delle sue creature. Il trailer non lascia dubbi.

Avatar conoscerà una riedizione aggiornata e ultra tecnologica, per favorire ancora di più e ancora una volta un’immersione completa, quasi sensoriale durante la visione. Nitidezza, colori vivi e di grande impatto, stampa digitale avanzata, l’immagine rielaborata, effetti speciali rivisti e una trama sorprendente saranno le novità di questa riedizione, curata e diretta dallo stesso Cameron.

La Disney, che detiene i diritti, ha deciso di riproporre il primo film in questo modo a qualche mese di distanza dall’uscita super attesa di Avatar 2: La via dell’acqua proprio per dare un assaggio a coloro che non hanno visto e conosciuto il film ma anche a chi si è giustamente affezionato e ricorda la sua bellezza, il contenuto altamente tecnologico e innovativo.

Se 13 anni fa l’effetto è stato sbalorditivo, anche quest’anno non mancheranno gli occhi sgranati, il fiato sospeso e l’espressione incredula di chi sceglierà di tornare a vedere il film al cinema.

I poco ottimisti potrebbero obiettare e affermare che Avatar è “passato di moda”, privato e mancante ormai di quell’aura di novità che l’ha caratterizzato fin da subito nel 2009. In realtà la macchina di promozione e sostegno del progetto ha predisposto un piano e una serie di iniziative proprio per accendere la scintilla, l’interesse e la curiosità da sempre legate a questa pellicola.

Tra queste attività pubblicitarie e comunicative, rientra la partecipazione dell’azienda di mattoncini più famosa al mondo, la LEGO, che ha preparato un kit specifico proprio a tema del film. L’occasione, quindi, di ricreare le ambientazioni e gli spazi di Avatar in concreto, fisicamente.

A sostenere la rinnovata produzione cinematografica, è stato curato anche un nuovo teaser trailer, che lancia e suggerisce brevi frammenti e pezzi di Avatar con lo scopo di incuriosire, affascinare e catturare il pubblico, lo stesso di 13 anni fa ma anche la platea che ha meno esperienza, che non conosce o ha poco presente il film stesso. Il risultato sarà sorprendente per tutti, in ogni caso.

L’appuntamento è il 23 settembre 2022. L’uscita di Avatar per due sole settimane sarà un ritorno ben accolto ma anche il momento per immaginare e “sognare” gli altri film sequel, che attendono la luce e il pubblico.