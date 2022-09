“Andy Warhol. La pubblicità della Forma”: la nuova mostra alla Fabbrica del Vapore di Milan

“Andy Warhol. La pubblicità della Forma” arriverà a Milano alla Fabbrica del Vapore, dal 22 ottobre al 26 marzo 2023. Una mostra per scoprire l’arte, la personalità del grande artista, in un viaggio tra le sue opere uniche.

C’è una frase che ben rappresenta lo spirito, l’identità, il lato nascosto di questa grande esposizione. “Ogni cosa ripete se stessa. È stupefacente che tutti siano convinti che ogni cosa sia nuova, quando in realtà altro non è se non una ripetizione.” Ed è un’affermazione dello stesso, grande e irripetibile Andy Warhol, che ben si adatta e si abbina a quello che accadrà a Milano dal 22 ottobre al 26 marzo 2023.

Una serie di opere straordinarie che stravolgono il quotidiano, danno una diversa, alternativa lettura e interpretazione a quello che rappresentano, pur mantenendo i tratti originari del soggetto a cui si riferiscono.

Alla Fabbrica del Vapore, grazie a “Andy Warhol. La pubblicità della Forma” si riscoprirà il mondo dell’artista, si entrerà nel suo modo alternativo, lungimirante di fare arte e di rendere l’arte veicolo di significato, di messaggi profondi, un nuovo modo per leggere e guardare alla realtà. La visione del grande passa attraverso le sue creazioni.

Trecento opere, sette divisioni tematiche e tredici sezioni: questi i numeri di “Andy Warhol. La pubblicità della Forma”, sostenuta dal Comune di Milano–Cultura e Navigare e che vede tra i curatori Achille Bonito Oliva e Edoardo Falcioni per Art Motors, Partner BMW. Responsabile di quest’ultimo, Eugenio Falcioni è tra i prestatori con oltre 200 opere sulle totali esposte, provenienti dall’Estate Andy Warhol, da Keith Haring e da diverse, autorevoli collezioni private.

Un’unione speciale con lo scopo di esplorare e far visitare un universo che trae i suoi soggetti dal mondo terreno per catapultarli in un’altra dimensione, frutto del genio e della creatività del suo creatore Andy Warhol.

Così Eugenio Falcioni descrive i contenuti dell’esposizione:” Dai disegni degli anni 50 alle icone Liz, Jackie, Marilyn, Mao, Flowers, Mick Jagger ai ritratti ed ai suoi progetti personali come il fashion (…) sono presenti tele, carte, sete, latte con le famose ed uniche Polaroid, per arrivare agli acetati unici che fanno parte della seconda fase del suo lavoro altrettanto importante”.

“Andy Warhol. La pubblicità della Forma” è anche un itinerario storico e culturale perché con le opere esposte va a scandagliare la nostra dimensione, i miti delle epoche, le evoluzioni avvenute, consapevole che la strada aperta dall’artista è ancora aperta e ben attiva. Warhol ha anticipato i tempi con un pensiero che ha saputo intravedere gli sviluppi di oggi, l’orientamento attuale, la tipologia di relazioni, i modi di vivere che conosciamo.

Consumismo di massa, la serie di ritratti delle star anni Sessanta, le Ladies e i Gentlemen tipici del Settanta, le drag queen, i travestiti, emblema di pregiudizio ed esclusione, rappresentanti e visti alla stregua di Marinlyn Monroe, per approdare ai mitici Ottanta, centrati sul sacro, tema a cui l’artista era legato e influenzato.

Tutto questo viene proposto da una varietà di materiali e di metodi che allargano le sensazioni, gli stimoli visivi della mostra. Protagonisti come serigrafie su seta, cotone, carta, foto, disegni, dischi, magliette, il computer Commodore Amiga 1000, la riproposizione della prima Factory e una sezione multimediale che proietta film tridimensionali. Verrà presentata, per la prima volta, anche la BMW M1, l’Art Car dipinta da Andy Warhol, accompagnata da un video HD che ne illustra la realizzazione.

Questo e molto altro potrà essere vissuto e sperimentato alla Fabbrica del Vapore. Il suo protagonista, a distanza di trentacinque anni dalla scomparsa, continua a far riflettere e a stupire, riprodotto in tantissimi formati e supporti come posters, stampe, vestiti, gadget vari. Una sorta di “influencer” dei tempi contemporanei, antesignano di un nuovo modo di concepire e diffondere la cultura e l’arte.

“Andy Warhol. La pubblicità della Forma” è l’appuntamento perfetto per lasciarsi guidare e scoprire allo stesso tempo; conoscere Andy Warhol significa guardare alla realtà e, nonostante le ripetizioni, ritrovare sempre creatività, nuovi spunti di pensiero e di interpretazione. Uscire per rientrare con uno spunto di riflessione in più.

Biglietteria mostra: tel. 351 9691405

Prevendita biglietti on line: www.ticketone.it