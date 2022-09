Blonde, Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe riceve 11 minuti di standing ovation Venezia. Video

Blonde, l’atteso e preannunciato biopic di Andrew Dominik su Marilyn Monroe con Ana de Armas, è stato presentato in anteprima mondiale giovedì sera alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il pubblico lo ha accolto con una standing ovation di 11 minuti.

Il pubblico della Sala Grande ha cantato “Ana, Ana, Ana” alla fine del film di Netflix, che dura 2 ore e 46 minuti. Anche Brad Pitt, presente in veste di produttore del film, è parso infondere energia alla folla in sala.

Il titolo di Netflix è stato uno dei film di più alto profilo proiettati alla Mostra del Cinema di Venezia, che si concluderà sabato. Dominik era presente insieme alla de Armas, Adrien Brody e Julianne Nicholson.

Oltre alle quasi tre ore di durata del lungometraggio, il suo viaggio verso lo schermo è stato epico, basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates del 2000, il film era stato inizialmente pensato nel 2010. Dominik ha dichiarato, a proposito del progetto, “Blonde non mi avrebbe mai lasciato cadere”.

Ana de Armas reacting to the 11-minute standing ovation at #VeniceFilmFestival for #Blonde pic.twitter.com/2Y4Du3vjVj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 8, 2022

Classificato come vietato ai minori di 17, il film mescola fatti e finzione per ricostruire la vita di Marilyn/Norma Jeane, esplorando la scissione tra il suo io pubblico e la vita privata. La De Armas interpreta l’icona di Hollywood e durante la conferenza stampa ha dichiarato di aver sentito la presenza della Monroe nel corso delle riprese.

La stessa attrice ha dichiarato, “Credo davvero che fosse molto vicina a noi, che fosse con noi… Non pensavo ad altro, non sognavo altro, non parlavo d’altro. Era con me ed era bellissimo. Credo che fosse felice… Essere negli stessi luoghi in cui si trovava lei, girare nella sua casa, era una sensazione molto forte, c’era qualcosa nell’aria e credo che approvasse quello che stavamo facendo”.

I produttori sono Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Scott Robertson, con Christina Oh come produttore esecutivo. Blonde sarà distribuito a livello mondiale su Netflix il 23 settembre.

Se volete saperne di più e non vedete l’oda di poter godere di questo film, non perdetevi la nostra recensione, Blonde, Marilyn Monroe è tornata. Ana de Armas riporta in vita Marilyn tanto da sembrare proprio lei.

La sinossi è perfino superfluo riportarla dal momento che si tratta della trasposizione cinematografica di alcuni cruciali momenti sia della vita privata che pubblica di Marilyn Monroe. Tutti, chi più chi meno conosciamo la sua storia, l’infanzia difficile e il drammatico epilogo, intorno al quale tanto si è dibattuto con le mille ipotesi sull’assassinio della diva senza tempo, Marilyn Monroe che sarebbe stata uccisa dai servizi segreti per volere dei Kennedy.